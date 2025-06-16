Ожесточенные бои под Покровском, освобождение Малиновки и давление на ВСУ под Угледаром: последние новости СВО на 16 июня
На фронтах СВО продолжаются активные боевые действия, в ходе которых ВС РФ демонстрируют устойчивое продвижение на ключевых направлениях. Несмотря на отчаянное сопротивление ВСУ, российские военные методично разрушают оборонительные рубежи противника, освобождая населённые пункты и создавая условия для дальнейшего наступления. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Курская область
ВСУ продолжают попытки прорыва границы с Курской областью, задействуя штурмовые группы переброшенных резервов. Российские подразделения уверенно отражают атаки, не допуская нарушения государственной границы. За минувшие сутки штурмовики ВСУ дважды пытались атаковать с направления Бессаловки, но были остановлены. В результате интенсивного огня уничтожено более половины личного состава наступавших, остальные отступили на исходные позиции.
Со стороны Рыжевки украинские группы дважды пытались просочиться через лесные массивы. Российские войска своевременно обнаружили диверсионные отряды и вступили в бой. Большая часть наступавших ликвидирована, уцелевшие отступили на украинскую территорию.
На Тёткинском направлении из района Искрисковщины ВСУ предприняли две попытки проникновения. Штурмовые группы были обнаружены операторами БПЛА, после чего уничтожены FPV-дронами и сбросами боеприпасов с коптеров. Все атаки ВСУ отражены, граница остаётся под надёжной защитой. Противник несёт существенные потери, его тактика штурмовых действий не приносит результата.
Сумская область
На данном направлении российские военные продолжают активное продвижение вглубь украинской территории. ВС РФ продолжают зачистку лесных массивов от разрозненных групп ВСУ, одновременно продвигаясь к Новониколаевке. Кроме того, подразделения ВДВ ведут упорные бои, постепенно выдавливая противника из Юнаковки.
За минувшие сутки ВСУ предприняли пять контратак в районах Кондратовки, Новониколаевки, Андреевки, Садков и Юнаковки, задействовав более 40 человек живой силы. Большая часть нападавших уничтожена, остальные отступили на исходные позиции.
Торецкое направление
К западу от Торецка российские подразделения продолжают наращивать тактические успехи, развивая наступление на нескольких участках. Южнее Яблоновки войска уверенно продвигаются вперёд, ведя активные боевые действия в районе Александро-Калиново и севернее Романовки, методично выдавливая противника с укреплённых позиций под прикрытием артиллерии и БПЛА.
Одновременно севернее Торецка идёт работа по закреплению на стратегически важных рубежах — российские силы укрепляют свои позиции на окраине террикона и в лесных массивах южнее Дылеевки, создавая надёжный плацдарм для дальнейшего наступления.
Часовоярское направление
В центральной части Часового Яра продолжаются интенсивные уличные бои, где российские подразделения активно используют огнемётные системы для уничтожения узлов сопротивления ВСУ. На южном направлении зафиксирован тактический успех в районе Ступочек, однако оперативная обстановка остаётся крайне динамичной и изменчивой.
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Угледарское направление
Данный участок фронта остается зоной наиболее ожесточенных боев, где российские войска продолжают наращивать давление на оборону ВСУ. К западу от населенных пунктов Вольное Поле, Зеленое Поле и Новополе идут интенсивные боестолкновения, при этом российские военные успешно срывают попытки противника стабилизировать линию фронта в районе села Комар.
Наступление осуществляется по двум ключевым векторам: западнее Комара войска продвигаются в направлении Перебудово, тогда как восточнее ведется планомерное продвижение вдоль реки Волчья с перспективой выхода к Запорожью и Ялте. Одновременно севернее продолжается штурм Новоукраинки, успех на этом направлении открывает возможности для удара по ключевому узлу обороны ВСУ в районе населенного пункта Дачное.
Достигнутые тактические успехи ВС РФ создают серьезную угрозу всей системе украинской обороны в регионе, вынуждая противника экстренно перебрасывать резервы и менять конфигурацию своих позиций.
Покровское направление
Российские войска добились значительного прорыва на Покровском направлении, полностью очистив от противника стратегически важный населённый пункт Малиновку — ключевой узел обороны ВСУ, связывавший группировки в Покровске и Константиновке. Министерство обороны РФ официально подтвердило установление полного контроля над этим участком.
На левом фланге охвата Покровска продолжаются ожесточённые встречные бои в районе Новониколаевки и Удачного, где противник пытается контратаковать при поддержке артиллерии. Одновременно на правом фланге штурмовые группы ВС РФ после интенсивных боёв заняли укреплённый опорный пункт западнее Гродовки, создав плацдарм для дальнейшего продвижения.
Основные усилия российских войск сейчас сосредоточены на выходе к Новоэкономическому и северным окраинам Мирнограда, что позволит замкнуть кольцо вокруг Покровска. Южнее направления идёт планомерная зачистка образовавшегося «кармана» по линии Малиновка-Елизаветовка, где остатки украинских подразделений оказывают разрозненное сопротивление.