16 июня 2025, 10:00

Фото: Istock/ Aterrassi

На фронтах СВО продолжаются активные боевые действия, в ходе которых ВС РФ демонстрируют устойчивое продвижение на ключевых направлениях. Несмотря на отчаянное сопротивление ВСУ, российские военные методично разрушают оборонительные рубежи противника, освобождая населённые пункты и создавая условия для дальнейшего наступления. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».





Содержание Курская область Сумская область Торецкое направление Часовоярское направление Угледарское направление Покровское направление



Курская область

Сумская область

Торецкое направление

Часовоярское направление

Эксперт заявил о подготовке Киева к партизанской войне и диверсиям

Угледарское направление

Покровское направление