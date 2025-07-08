Боец Гусь: ВСУ в Поддубном убили около 15 сдавшихся в плен сослуживцев

08 июля 2025, 05:14

Фото: iStock/Olena_Z

Штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Гусь заявил, что украинские военные с помощью дронов убили около 15 своих сослуживцев, которые сдались в плен российской армии. Об этом военный рассказал ТАСС.







«Бывало всякое разное. В основном FPV-дроны прилетали. То есть они прилетали, вот даже идет наша группа с пленными - дрон прилетает не по нам, а по пленным. Больше 15 пленных [погибло]», — цитирует агентство Гуся.