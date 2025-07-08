Минобороны: над Республикой Крым было уничтожено пять дронов ВСУ

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Над территорией Республики Крым российские ЗРК уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.



«Седьмого июля текущего года в период с 21.40 мск до 22.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — передает ведомство.

На данный момент пострадавших и разрушений в результате происшествия не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области пострадали двое взрослых и полуторагодовалый ребенок из-за атаки украинского дрона. Последнему потребовалась госпитализация в больницу.
Иван Мусатов

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