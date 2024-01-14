Боец из Бурятии Калашников один выгнал с опорного пункта 12 штурмовиков ВСУ

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Заместитель командира взвода Герой России Иван Калашников прославился в августе, когда он и четыре бойца его подразделения победили в неравном бою с 12-ю штурмовиками ВСУ. Тогда украинцы предприняли атаку на село Урожайное близ Донецка.
Видеокадры интервью с Калашниковым опубликовало министерство обороны РФ. Замкомвзвода 37-й гвардейской мотострелковой бригады рассказал, что солдаты украинской штурмовой бригады при поддержке артиллерии ворвались на российский опорный пункт, который обороняли всего пятеро российских бойцов вместе с командиром. Наблюдать за передвижениями противника они не могли из-за плотного артиллерийского огня. К тому же, двое военнослужащих были ранены.
Тогда Калашников один пошёл на окоп, занятый штурмовиками ВСУ. Двое оставшихся в строю солдат прикрывали фланги. Украинцев закидали гранатами и поливали автоматным огнём, чтобы не дать им голову поднять из окопа. В итоге штурмовики не выдержали и отступили. За свой подвиг Иван Калашников получил Золотую Звезду Героя России и звание младшего лейтенанта. Остальные бойцы его отделения награждены орденом Мужества.
Калашников на СВО был мобилизован, ранее работал водителем. Он рассказал, что все бойцы, участвовавшие в том бою, были из Бурятии. Никто не дрогнул, не побежал и не спрятался. В заключение интервью герой пожелал всем семьям дождаться своих близких, участвующих в СВО, живыми и с победой.
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Тогда Калашников один пошёл на окоп, занятый штурмовиками ВСУ. Двое оставшихся в строю солдат прикрывали фланги. Украинцев закидали гранатами и поливали автоматным огнём, чтобы не дать им голову поднять из окопа. В итоге штурмовики не выдержали и отступили. За свой подвиг Иван Калашников получил Золотую Звезду Героя России и звание младшего лейтенанта. Остальные бойцы его отделения награждены орденом Мужества.
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Александр Бойцов