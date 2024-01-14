Снайперы на Запорожском направлении относят наемников к приоритетным целям

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Снайперы различных подразделений ВС РФ относят к одной из приоритетных целей для себя иностранных наемников, которые принимают участие в специальной операции на стороне ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщили военнослужащие, отличить иностранных наемников среди украинских солдат не составляет труда. Зачастую они лучше одеты, держатся в центре или позади группы и могут отдавать приказы.
Один из бойцов подчеркнул, что иностранным наемникам не надо сражаться за киевским режим, им лучше сидеть дома.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Один из бойцов подчеркнул, что иностранным наемникам не надо сражаться за киевским режим, им лучше сидеть дома.
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Екатерина Коршунова