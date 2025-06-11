Подоляка предположил, чем должна закончиться СВО

11 июня 2025, 17:01

Военблогер Подоляка заявил, что не должно быть «прокладки» между РФ и Польшей

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Наиболее закономерным исходом спецоперации может стать полное исчезновение Украины как пограничной территории между Россией и Польшей. Об этом заявил военблогер Юрий Подоляка. Его слова приводит «МК».





Подоляка подчеркнул, что возвращение к старой польской границе 1939 года было бы в его понимании самым логичным решением. Таким образом, «прокладки» между государствами быть не должно, считает журналист.



Подоляка добавил, что не продвигает эту идею как единственно верную, но уверен, что именно такой вариант сегодня самый логичный.





«Но и для него еще надо бороться, бороться и бороться», — резюмировал Подоляка.

