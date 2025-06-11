Дочь похоронила отца и через 6 месяцев получила письмо о его нахождении в плену ВСУ
Жительнице Коми сообщили после похорон отца, что он якобы находится в плену ВСУ. Как пишет Baza, соответствующее письмо она получила спустя шесть месяцев после захоронения родственника.
По информации журналистов, осенью прошлого года 52-летний россиянин заключил контракт с МО РФ и пошел на СВО. На первое боевое задание его отправили в ноябре. До этого мужчина позвонил родственнице, попрощался и далее на связь не выходил.
В декабре дочери сообщили, что отец погиб на фронте. По словам сослуживца, военнослужащего не стало в результате атаки украинского дрона. Через некоторое время в Коми был доставлен цинковый гроб. Тогда провели опознание и ДНК-тест, подтвердив личность военного.
Таким образом содержание полученного гражданкой письма противоречит документам о смерти россиянина. Послание датировано 10 января, но было получено лишь весной. Женщина не исключает, что с ней могли связаться мошенники.
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