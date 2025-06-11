Дочь похоронила отца и через 6 месяцев получила письмо о его нахождении в плену ВСУ

11 июня 2025, 16:25

В Коми дочери бойца СВО после его похорон сообщили о нахождении отца в плену ВСУ

Фото: istockphoto/pamelasphotopoetry

Жительнице Коми сообщили после похорон отца, что он якобы находится в плену ВСУ. Как пишет Baza, соответствующее письмо она получила спустя шесть месяцев после захоронения родственника.