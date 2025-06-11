Нардеп назвала цель наступления ВС РФ в Сумской области
Нардеп Рады Безуглая: целью наступления ВС РФ в Сумской области является Украина
Украина является целью наступления ВС РФ в Сумской области. Об этом написала в соцсетях нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
«Новое наступление россиян в Сумской области — это не наступление на Сумы, это наступление на Киев. Физически, идеологически. Обратите внимание на маршруты и расстояния», — сказано в публикации.Безуглая подчеркнула, что с нынешних позиций под Сумами российским бойцам осталось до Киева около 300 километров. Нардеп считает, что к этому привело то, что США «сняли барьеры» для России, отказавшись быть «мировым полицейским».
Перед этим депутат украинского парламента Анна Скороход говорила, что боевики ВСУ сдают Сумщину огромными темпами. Ранее были опубликованы кадры передачи тел боевиков Киеву.