Боец Капрал: ВСУ в Новогригоровке минировали тела погибших сослуживцев
В Новогригоровке Запорожской области военнослужащий 60-й мотострелковой бригады «Востока» с позывным Капрал рассказал о тревожной практике украинских сил, пишет ТАСС.
Он утверждает, что во время боевых действий противник минирует тела своих погибших сослуживцев.
Согласно словам стрелка, группа эвакуации его бригады действует очень осторожно, когда выносит убитых. Капрал отметил, что украинские солдаты часто оставляют своих мертвых на поле боя. Это создает опасность для тех, кто пытается забрать тела.
Кроме того, он упомянул о раненых украинских бойцах, которых также оставляют без помощи. Из-за этого многие из них погибают, не дождавшись врачей.
