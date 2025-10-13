Достижения.рф

Российские бойцы на трое суток скрылись в тылу ВСУ благодаря плащам-невидимкам

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Запорожской области российские бойцы успешно освободили населенный пункт Новогригоровка, используя уникальную тактику маскировки.



Стрелок с позывным «Капрал» рассказал РИА Новости о том, как его группа скрытно находилась вблизи позиций противника несколько суток. Военнослужащие проникли в тыл врага, оставаясь незамеченными. Они использовали антидроновые пончо, которые скрывали их от тепловизоров и беспилотников.

На четвертые сутки произошел бой. Противник открыл огонь из пулемета, но российские командиры быстро организовали артобстрел, который подавил огневые точки врага. Слаженные действия пехоты и артиллерии позволили продвинуться вперед и закрепить позиции на новом рубеже.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

