Российские бойцы на трое суток скрылись в тылу ВСУ благодаря плащам-невидимкам
В Запорожской области российские бойцы успешно освободили населенный пункт Новогригоровка, используя уникальную тактику маскировки.
Стрелок с позывным «Капрал» рассказал РИА Новости о том, как его группа скрытно находилась вблизи позиций противника несколько суток. Военнослужащие проникли в тыл врага, оставаясь незамеченными. Они использовали антидроновые пончо, которые скрывали их от тепловизоров и беспилотников.
На четвертые сутки произошел бой. Противник открыл огонь из пулемета, но российские командиры быстро организовали артобстрел, который подавил огневые точки врага. Слаженные действия пехоты и артиллерии позволили продвинуться вперед и закрепить позиции на новом рубеже.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
