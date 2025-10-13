Военный священник рассказал, как изменилось мировоззрение украинцев с начала СВО
Военный священник иеромонах Гурий (Гусев) высказал мнение о важности сохранения дружбы между русскими и украинцами, пишет РИА Новости.
Он отметил, что оба народа имеют общие корни и переживают тяжелые времена. По его словам, разделение, начавшееся в 90-е годы, продолжает влиять на отношения между странами.
Иеромонах подчеркнул, что конфликт не должен приводить к ненависти. Он считает, что необходимо понимать, что за противостоянием стоят интересы Запада, который использует ситуацию в своих целях. Священник уверен, что многие украинцы находятся под влиянием пропаганды и не осознают истинного положения дел.
Гурий призвал обе стороны помнить о братстве и не терять надежду на мирное разрешение конфликта. Важно оставаться человечными и поддерживать друг друга в это трудное время.
