Командир полка ВСУ проспал контратаку в районе Кондратовки из-за застолья
Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев проспал запланированную контратаку Украины на Сумском направлении после праздничного застолья. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По информации силовиков РФ, штурмовая группа украинцев была полностью уничтожена во время попытки контратаки.
Подчиненные командира Ширяева не приняли участия в боевых действиях в районе Кондратовки, поскольку занимались поисками «бесследно исчезнувшего» мужчины. Перед этим он «очень хорошо» отпраздновал день специалистов логистического обеспечения ВСУ.
ВСУ добили FPV‑дроном желавшего сдаться в плен ВС России колумбийского наемника
Ширяева обнаружили спящим в одном из заброшенных зданий в районе дислокации штаба полка только к исходу дня.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян будет направлено в суд в течение месяца. Убийство Симоньян пытались организовать по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).