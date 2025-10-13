13 октября 2025, 07:16

Фото: iStock/Sinenkiy

Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев проспал запланированную контратаку Украины на Сумском направлении после праздничного застолья. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.





По информации силовиков РФ, штурмовая группа украинцев была полностью уничтожена во время попытки контратаки.



Подчиненные командира Ширяева не приняли участия в боевых действиях в районе Кондратовки, поскольку занимались поисками «бесследно исчезнувшего» мужчины. Перед этим он «очень хорошо» отпраздновал день специалистов логистического обеспечения ВСУ.



