«Исчерпывающий ответ»: В США обратили внимание на послание Путина Шольцу

Фото: kremlin.ru
Заявление российского лидера Владимира Путина о жёстких последствиях для Запада, который ведёт агрессивную политику в отношении России, было серьёзным посланием, об этом сообщил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
По словам американского эксперта, российский лидер хотел в недвусмысленной форме донести до западных коллег, что любая атака на территории РФ будет нести за собой серьёзные последствия.
Ранее Макгрегор также заявлял, что конфликт на Украине показал Соединённым Штатам, что победу не получится одержать только благодаря военным технологиям. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Они неадекватны»: В Совфеде объяснили, почему Киеву нельзя доверять ракеты Taurus
«Не имеют права»: В США резко высказались о просьбах Украины
WSJ опубликовал условия мирного соглашения России и Украины в апреле 2022 года
«Я полагаю, что он хотел дать исчерпывающий ответ тем, кто еще задавался вопросом: «Что произойдет, если напасть на Россию?». Думаю, что его заявление помогло убедить Шольца и всех остальных», — прокомментировал ситуацию Макгрегор.
Читайте также:
«Они неадекватны»: В Совфеде объяснили, почему Киеву нельзя доверять ракеты Taurus
«Не имеют права»: В США резко высказались о просьбах Украины
WSJ опубликовал условия мирного соглашения России и Украины в апреле 2022 года
Евгения Парфентьева