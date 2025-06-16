Боец Кошмар: российские солдаты выбрались из-под завалов, пробив выход арматурой
RT: военные ВС РФ спаслись из засыпанного подвала с помощью арматуры
Российские солдаты пробили выход из-под завалов подвала с помощью арматуры. Об этом в беседе с RT рассказал военнослужащий с позывным Кошмар из 39-й отдельной мотострелковой бригады.
Раньше в этом подвале находилась позиция противника, бойцы ВС РФ оказались там заблокированы во время пожара. Благодаря решительности группа выбралась из огненной ловушки.
«Военные достали арматуру и с её помощью пробили себе выход в стене», — информирует RT.
До того как российским солдатам удалось выбраться, под завалами они провели три дня.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.