Боец Кошмар: российские солдаты выбрались из-под завалов, пробив выход арматурой

16 июня 2025, 12:15

RT: военные ВС РФ спаслись из засыпанного подвала с помощью арматуры

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские солдаты пробили выход из-под завалов подвала с помощью арматуры. Об этом в беседе с RT рассказал военнослужащий с позывным Кошмар из 39-й отдельной мотострелковой бригады.





Раньше в этом подвале находилась позиция противника, бойцы ВС РФ оказались там заблокированы во время пожара. Благодаря решительности группа выбралась из огненной ловушки.





«Военные достали арматуру и с её помощью пробили себе выход в стене», — информирует RT.