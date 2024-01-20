ВСУ возобновили попытки переправы через Днепр

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Украинские военные возобновили попытки переправы на левый берег Днепра после таяния снега. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он подчеркнул, что за минувшие сутки солдаты ВСУ не вели активных боевых действий, отдав предпочтение удержанию позиций в районе Крынок. При этом, они возобновили попытки доставки снарядов и переброски десанта на лодках на левый берег реки.
Чтобы не допустить переброски вооружения и войск, российские военные группировки войск «Днепр» наносили удары всеми имеющимися огневыми средствами.
Ранее стало известно, что самой сложной для перехвата украинской ракетой стала Storm Shadow. Об этом рассказал оператор зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» с позывным Стаф.
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Анастасия Чинкова