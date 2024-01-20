В Белгородской области украинский БПЛА повредил линию газоснабжения

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Окраину села Новостроевка-Вторая в Белгородской области атаковали беспилотником ВСУ.
Об этом сообщил Вячеслав Гладков, губернаторБелгородской области в Telegram.
По данным Гладкова, никто не пострадал. На месте падения беспилотника работают аварийные и оперативные службы.
Известно, что украинские военные возобновили попытки переправы на левый берег Днепра после таяния снега. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что за минувшие сутки солдаты ВСУ не вели активных боевых действий, отдав предпочтение удержанию позиций в районе Крынок. При этом, они возобновили попытки доставки снарядов и переброски десанта на лодках на левый берег реки.
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«После падения (дрона-камикадзе) с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения», — сказано в сообщении.
Известно, что украинские военные возобновили попытки переправы на левый берег Днепра после таяния снега. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что за минувшие сутки солдаты ВСУ не вели активных боевых действий, отдав предпочтение удержанию позиций в районе Крынок. При этом, они возобновили попытки доставки снарядов и переброски десанта на лодках на левый берег реки.
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Мария Фирсова