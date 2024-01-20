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В Белгородской области украинский БПЛА повредил линию газоснабжения

20 января 2024, 18:04
Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Окраину села Новостроевка-Вторая в Белгородской области атаковали беспилотником ВСУ.
Об этом сообщил Вячеслав Гладков, губернаторБелгородской области в Telegram.

«После падения (дрона-камикадзе) с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения», — сказано в сообщении.

По данным Гладкова, никто не пострадал. На месте падения беспилотника работают аварийные и оперативные службы.

Известно, что украинские военные возобновили попытки переправы на левый берег Днепра после таяния снега. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что за минувшие сутки солдаты ВСУ не вели активных боевых действий, отдав предпочтение удержанию позиций в районе Крынок. При этом, они возобновили попытки доставки снарядов и переброски десанта на лодках на левый берег реки.

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ВСУ возобновили попытки переправы через Днепр
Сальдо: ВСУ после таяния снега возобновили попытки переправы через Днепр
20 января 2024, 17:23

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военные возобновили попытки переправы на левый берег Днепра после таяния снега. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он подчеркнул, что за минувшие сутки солдаты ВСУ не вели активных боевых действий, отдав предпочтение удержанию позиций в районе Крынок. При этом, они возобновили попытки доставки снарядов и переброски десанта на лодках на левый берег реки.

Чтобы не допустить переброски вооружения и войск, российские военные группировки войск «Днепр» наносили удары всеми имеющимися огневыми средствами.

Ранее стало известно, что самой сложной для перехвата украинской ракетой стала Storm Shadow. Об этом рассказал оператор зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» с позывным Стаф.

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#вс рф
#херсонская область
#владимир сальдо
#спецоперация
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Во время обстрела Горловки кассетными снарядами погиб человек
20 января 2024, 16:20

Фото: iStock/gorodenkoff

Один человек скончался в результате ночного обстрела Горловки кассетными снарядами со стороны ВСУ.
Мэр города Иван Приходько в Telegram-канале сообщил о гибели одного человека в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ, который начался ночью.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России за неделю с 13 по 19 января отразили 25 атак ВСУ на Купянском направлении. Потери украинской армии на этом участке линии боевого соприкосновения составили до 560 военнослужащих и десять танков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Как рассказал официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, на отдельных участках переднего края под Купянском российские войска улучшили своё положение. Атаки штурмовых групп 32-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Синьковка, Песчаное и Табаевка Харьковской области были успешно отражены, противник отступил с потерями.

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В Киеве оценили интенсивность боёв между ВСУ и ВС РФ
Подоляк: интенсивность боёв ВС РФ и ВСУ не идёт на убыль зимой
20 января 2024, 15:51

Фото: iStock/zabelin

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что обстановка на линии соприкосновения с ВС РФ остаётся сложной. Об этом он рассказал в интервью газете Bild.
Он подчеркнул, что интенсивность боевых действий не снижается, несмотря на зимнее время.

Подоляк выразил надежду на то, что западные союзники, в первую очередь в лице Германии, предоставят Украине новую партию вооружения в максимальном объёме. В частности, речь идёт о предоставлении крылатых ракет Taurus.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак упрекнул Запад в недостаточных поставках вооружения Киеву.

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#всу
#спецоперация
#военные
#вооружение
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Стало известно о самой сложной для перехвата ракете ВСУ
Оператор ЗРК «Тор»: Storm Shadow является сложнейшей для перехвата ракетой ВСУ
20 января 2024, 15:39

Фото: РИА Новости/Артур Шайхутдинов

Поставленные Украине крылатые ракеты Storm Shadow (SCALP) являются самыми сложными целями для перехвата. Об этом РИА Новости рассказал оператор зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» с позывным Стаф.
По его словам, перехватить эти ракеты, которыми вооружают украинские бомбардировщики Су-24, довольно сложно. Они начинают отображаться на экране радара не сразу, поэтому остаётся мало времени на реагирование. Однако российские военные придумали несколько хитростей для борьбы с ними.

Отмечается, что эти ракеты следуют к цели на довольно низких высотах, поэтому их не видят дальнобойные ЗРК. Перехватить их можно лишь на конечном участке траектории, когда она чуть поднимается для захода на цель.

Ракеты Storm Shadow (SCALP) способны развивать скорость до 1000 километров в час, а их дальность составляет 300 километров.

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#ракета
#вооружение
#всу
#украина
#вс рф
#спецоперация
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BI: беспилотники ВСУ не приносят пользы из-за средств РЭБ ВС России
20 января 2024, 13:32

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

ВСУ более не могут эффективно использовать базовые гражданские беспилотники в зоне СВО. Им мешают средств РЭБ ВС России.
Об этом сообщает Business Insider.

«Их эффективность значительно ухудшается по мере того, как системы радиоэлектронной борьбы ВС России становятся мощнее», —сказано в материале.
По данным журналистов, украинцы модифицируют БПЛА и дроны гражданского назначения в зоне СВО под военные нужды.

Данные БПЛА являлись одним из главных видов вооружения ВСУ, в особенности на фоне нехватки боеприпасов для артиллерии. Но из-за улучшения российских систем РЭБ такие дроны стали приносить мало пользы.

Ранее Минобороны РФ впервые отчиталось об успешном перехвате двух ракет ADM-160B MALD производства США. Интересно, что США официально не сообщали о поставках Киеву ракет данного типа, пишет РИА Новости.

Ракета-имитатор ADM-160B MALD (Miniature Air-Launched Decoy) является гибридом ракеты и БПЛА. Её запускают с самолета. Но боевой части не несет. Она представляет собой «обманку», главной задачей которой является вынудить системы ПВО противника отреагировать и рассекретить местоположение батареи.

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InfoBRICS: РФ уничтожит объекты ВПК на Украине, если ударят по Крыму

Немецкий журналист Ронцхаймер: ВСУ находятся в патовой ситуации
#всу
#украина
#новости
#сво
#россия
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InfoBRICS: РФ уничтожит объекты ВПК на Украине, если ударят по Крыму
20 января 2024, 12:14

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

РФ может уничтожить объекты военной промышленности по всей Украине, если по Крыму нанесут удар.
Об этом написал обозреватель Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.

«Российский ответ на возможные повторные атаки на Крым будет выражаться не в резком изменении ситуации на линии фронта, а в стремительном увеличении количества воздушных ударов по стратегическим объектам на всей территории Украины», —сказано в материале.
Журналист считает, что российская армия нанесёт удары по украинским ВПК, критической инфраструктуре, а также центрам принятия решений. Как это делалось и ранее после попыток Украины обострить ситуацию в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что ВСУ оказались в патовой ситуации. Бойцы изнеможены, а снарядов не хватает, чтобы отражать атаки российской армии. Об этом сообщил в эфире канала Welt немецкий журналист Пауль Ронцхаймер после того, как посетил Киев и пообщался с украинскими бойцами на фронте. По словам журналиста, ситуация приобрела драматичный оттенок.

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#украина
#крым
#сво
#россия
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Российские военные перехватили американские ракеты ADM-160B MALD
20 января 2024, 12:05

Фото: istockphoto/aapsky

Минобороны РФ впервые отчиталось об успешном перехвате двух ракет ADM-160B MALD производства США.
Интересно, что США официально не сообщали о поставках Киеву ракет данного типа, пишет РИА Новости.

Ракета-имитатор ADM-160B MALD (Miniature Air-Launched Decoy) является гибридом ракеты и БПЛА. Её запускают с самолета. Но боевой части не несет. Она представляет собой «обманку», главной задачей которой является вынудить системы ПВО противника отреагировать и рассекретить местоположение батареи.

MALD создаёт помехи, изображая боевой самолет, выступая в роли мишени или ложной цели. Ракету оснастили системой имитации РЛС-сигнатур СВЧ, УКВ и микроволновых частот. Она может реалистично имитировать практически любые дозвуковые машины.

Во время запуска крылья разворачиваются, начинает работать турбореактивный двигатель TJ-50. Инерциальная навигационная система, поддерживаемая GPS, удерживает MALD на заданном курсе. У пилота есть возможность изменить его в любой момент.

Воздушный имитатор MALD интересен российской стороне. Возможно, обломки, которые собрали трофейные команды, уже изучаются в секретном НИИ.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак упрекнул Запад в том, что украинская армия испытывает недостаток оружия и назвал контрнаступление ВСУ «довольно успешным». Об этом он сказал в интервью испанской газете Mundo.

«Учитывая предоставленные возможности (вооружение, полученное от Запада), контрнаступление прошло довольно успешно», - сказал Андрей Ермак в интервью испанской газете Mundo.
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#всу
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#ракета
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Немецкий журналист Ронцхаймер: ВСУ находятся в патовой ситуации
20 января 2024, 10:48

Фото: istockphoto/zabelin

ВСУ оказались в патовой ситуации.
Бойцы изнеможены, а снарядов не хватает, чтобы отражать атаки российской армии. Об этом сообщил в эфире канала Welt немецкий журналист Пауль Ронцхаймер после того, как посетил Киев и пообщался с украинскими бойцами на фронте. По словам журналиста, ситуация приобрела драматичный оттенок.

«Я поговорил с солдатами на фронте, вчера и сегодня я также поговорил с генералами, политиками. Такую мрачную ситуацию, как в эти дни, я редко видел», —рассказал Ронцхаймер.
По данным немецкого журналиста, бойцы ВСУ сильно устали. Они находятся на фронте 2 года без отпуска. Также отсутствие боеприпасов ставит ВСУ в тупик.

«В то же время не хватает боеприпасов. Это означает, что русские атакуют украинских солдат, но те не могут уже себя защищать», — говорит Ронцхаймер.
Журналист признал, что армия РФ постоянно продвигается вперед.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак упрекнул Запад в том, что украинская армия испытывает недостаток оружия и назвал контрнаступление ВСУ «довольно успешным». Об этом он сказал в интервью испанской газете Mundo.

«Учитывая предоставленные возможности (вооружение, полученное от Запада), контрнаступление прошло довольно успешно», - сказал Андрей Ермак в интервью испанской газете Mundo.
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#украина
#новости
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На Украине оценили возможность отправки в страну иностранных военных
Подоляк заявил, что отправка на Украину иностранных военных не обсуждается
20 января 2024, 10:32

Фото: iStock/Anna_Anikina

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в данный момент не ведутся обсуждения об отправке в страну иностранных военных. Об этом он сообщил в интервью газете Bild.
Он отметил, что Украина согласна на любую помощь, однако отправка военных из других стран пока не рассматривается.

По его словам, единственное, что сейчас действительно необходимо стране – это усиление её армии поставками высокотехнологичного оружия.

Также Подоляк добавил, что вооружение и санкции обсуждаются для того, чтобы изолировать Россию. Однако в настоящее время желаемых результатов от этих обсуждений и решений не последовало.

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#украина
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