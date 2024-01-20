Скорая помощь попала под обстрел ВСУ в Горловке, если пострадавшие

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Бригада скорой помощи попала под украинский обстрел в Горловке. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Машина скорой следовала на вызов для оказания помощи раненным при обстреле Горловке в ДНР. Однако медики сами оказались в эпицентре украинского обстрела.
В результате была ранена фельдшер. Она также получила акубаротравму, то есть повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука разрыва снаряда.
Напомним, что это не первый такой случай. 12 января бригада скорой помощи также попала под обстрел в Горловке. Тогда погибла фельдшер.
В Минздраве заявили, что медработники, несмотря на имеющуюся угрозу жизни, продолжают оказывать помощь нуждающимся.
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В результате была ранена фельдшер. Она также получила акубаротравму, то есть повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука разрыва снаряда.
В Минздраве заявили, что медработники, несмотря на имеющуюся угрозу жизни, продолжают оказывать помощь нуждающимся.
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Анастасия Чинкова