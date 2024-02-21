Боец ММА Дацик вместе с сыном подписали бессрочный контракт с Минобороны

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик вместе с сыном Ярославом подписал бессрочный контракт с Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.
В сентябре 44-летний спортсмен сообщил, что находится в зоне СВО. При этом 20 января стало известно о том, что он получил ранение в ходе выполнения боевой задачи и проходит лечение в госпитале.
При этом представитель спортсмена уточнил, что подписанный спортсменом и его сыном контракт является бессрочным. То есть они будут принимать участие в спецоперации до ее окончания.
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«Мы из батальона "Невский" ушли в декабре. Сейчас весь отряд, который ушел из батальона, вошел в 31-ю дивизию ВДВ, расквартирована в Ульяновске. Я с (сыном) Ярославом, как всегда, последний, провалялся из-за травмы. Все хорошо, дальше будет видно. Повоюем», — заявил Дацик.
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Элина Позднякова