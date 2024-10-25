Боец ММА Якубов* отправился на СВО, его уголовное преследование прекращено

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Боец ММА Ильяс Якубов*, находившийся в СИЗО, был направлен в зону специальной военной операции (СВО) после того, как его уголовное дело было прекращено. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
«Якубова* забрали на СВО, уголовное дело в его отношении было прекращено», — рассказал собеседник.
Якубов*, который ранее был арестован за оправдание терроризма, добился переквалификации обвинения на возбуждение ненависти или вражды. Это позволило ему подать прошение в Министерство обороны России о направлении на СВО, так как статья о терроризме не давала такой возможности. Отмечается, что Якубов* «горел желанием» участвовать в спецоперации, следствие пошло ему навстречу.
Напомним, что в октябре 2023 года Чертановский суд Москвы отправил Якубова* в СИЗО. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание или призывы к терроризму) с максимальным сроком лишения свободы от 5 до 7 лет.
В августе 2024 года Якубов* был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. На данный момент он остается в этом перечне.
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*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Дарья Осипова