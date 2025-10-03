Боец «Орлана» погиб при атаке ВСУ в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram‑канале сообщил, что в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины на Шебекино погиб боец подразделения «Орлан».
По его словам, военнослужащий получил тяжёлые ранения во время обстрела города. Медики Шебекинской больницы оказывали ему помощь, однако спасти жизнь раненного не удалось.
Гладков выразил соболезнования семье и близким погибшего, подчеркнув, что подвиг и самоотверженность бойца не забудут.
Ранее, 3 октября, губернатор также сообщил о гибели местной жительницы в результате обстрела Шебекино и о ночной атаке дронов, в ходе которой получил повреждения многоквартирный дом и два легковых автомобиля.
2 октября, по данным властей, по Белгородской области нанесли удары, в результате которых пострадали 18 человек.
