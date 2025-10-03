Боец «Орлана» погиб при атаке ВСУ в Белгородской области

03 октября 2025, 18:49

Губернатор Гладков: боец отряда «Орлан» погиб при атаке ВСУ на Шебекино

Фото: istockphoto/dk_photos

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram‑канале сообщил, что в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины на Шебекино погиб боец подразделения «Орлан».