ВСУ атаковали торговый центр в российском регионе
Хинштейн: два человека пострадали из-за удара дрона ВСУ по ТЦ в слободе Белой
Беспилотник ВСУ атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
Вражеский дрон ударил по зданию вечером пятницы, 3 октября. В результате пострадали два человека — мужчина и женщина. Первую помощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Также повреждения получил грузовой автомобиль.
«Уважаемые жители, пожалуйста, будьте крайне бдительны! Враг не прекращает свои подлые удары! Берегите себя!» — добавил глава региона.Ранее сообщалось, что в Оренбургской области отразили атаку украинского БПЛА на один из промышленных объектов. К счастью, обошлось без пострадавших.