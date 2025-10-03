ВСУ атаковали торговый центр в российском регионе

03 октября 2025, 18:32

Хинштейн: два человека пострадали из-за удара дрона ВСУ по ТЦ в слободе Белой

Фото: iStock/Mumemories

Беспилотник ВСУ атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.





Вражеский дрон ударил по зданию вечером пятницы, 3 октября. В результате пострадали два человека — мужчина и женщина. Первую помощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Также повреждения получил грузовой автомобиль.

«Уважаемые жители, пожалуйста, будьте крайне бдительны! Враг не прекращает свои подлые удары! Берегите себя!» — добавил глава региона.