Боец «Орлана» погиб при взрыве БПЛА в Белгородской области
Боец подразделения «Орлан» погиб в Борисовском районе Белгородской области из‑за взрыва FPV-дрона ВСУ, ещё один мужчина получил тяжёлые ранения. Об этом сообщил в телеграм губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, инцидент произошёл в посёлке Борисовка. Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибшего. Губернатор также уточнил, что находившийся рядом мужчина получил проникающее ранение брюшной полости.
Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в местную больницу. Ему проводят операцию.
СГУП «Орлан» взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите жителей и ключевых объектов на территории региона.
Читайте также: