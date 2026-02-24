Российские силы ПВО за ночь уничтожили 79 украинских БПЛА
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 79 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Двадцать один — над Белгородской областью, пятнадцать — в Краснодарском крае, пятнадцать — над акваторией Черного моря, одиннадцать — в Республике Крым, девять — над акваторией Азовского моря, пять — в Саратовской области, один — в Республике Адыгея, один — в Курской области и один — в Ростовской области.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
