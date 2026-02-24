Блокирование ВСУ под Константиновкой, успехи ВС РФ на Северском и Красноармейском направлениях: последние новости СВО на 24 февраля
На линии боевого соприкосновения сохраняется высокий уровень интенсивности боестолкновений. Российские подразделения последовательно улучшают тактическое положение на ряде направлений, оказывая планомерное давление на оборонительные порядки ВСУ. Противник предпринимает попытки контратак и переброски резервов, неся при этом значительные потери в живой силе и военной технике. Наиболее сложная обстановка складывается в Запорожской области и на Северском направлении, где фиксируются взаимные попытки сторон взять под контроль тактически важные рубежи. О ключевых событиях в зоне проведения специальной военной операции — в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении российские войска оказывают планомерное давление на оборонительные порядки ВСУ. Зафиксировано продвижение подразделений в Сумском районе на девяти участках, в Краснопольском — на двух, в Глуховском — на трех. Общее продвижение по линии соприкосновения достигло 800 метров. Оперативно-тактическая авиация и расчеты беспилотных аппаратов ВС РФ наносят удары по тыловым логистическим узлам и районам сосредоточения живой силы противника. Украинские формирования пытаются оказывать сопротивление, применяя дроны для атак на гражданские объекты в приграничье.
Харьковская областьНа Харьковском направлении штурмовые группы ВС РФ при огневой поддержке ствольной артиллерии и тяжелых огнеметных систем продолжают вклиниваться в оборону противника. В лесных массивах в районе Старицы российские военные продвинулись на 100 метров, овладев одним опорным пунктом ВСУ. Юго-западнее Симиновки заняты новые рубежи в лесополосах на двух участках общей глубиной до 200 метров.
В Волчанских Хуторах в результате штурмовых действий под контроль перешли семь домовладений, продвижение составило 250 метров. Авиаударами подавлены позиции 157-й бригады в прилегающей лесополосе. На Хатненском участке бомбардировке подверглись опорные пункты 159-й бригады ВСУ в окрестностях Колодезного. Ликвидирован командный пункт подразделения пограничной службы Украины в районе Рубежного. В ходе поражения цели уничтожен начальник заставы.
Запорожское направлениеНа Запорожском фронте подразделения группировки «Восток» активно наступают. Российские войска продвигаются в окрестностях Риздвянки, Воздвижевки, Верхней Терсы и Горького. Противник безуспешно пытается контратаковать. В ходе столкновений уничтожено пять боевых машин ВСУ. Оставшаяся техника, получив повреждения, была вынуждена отступить, не успев высадить десант.
Гуляйпольское направлениеНа Гуляйпольском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Российские подразделения ведут работу по смещению линии боевого соприкосновения западнее железнодорожной магистрали, выравнивая тактические рубежи на участке Рождественское — Верхняя Терса — Гуляйпольское. Предпринятые украинской стороной контратаки не привели к изменению обстановки.
В населенном пункте Прилуки позиционного противостояния не стихают. Сложная обстановка складывается южнее Великомихайловки и Орехова. Украинские формирования удерживают позиции на западных окраинах Тернового. Участок фронта от Тернового до Великомихайловки фактически представляет собой «серую зону» с неопределенным статусом контроля.
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 79 украинских БПЛА
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении подразделения РФ ведут позиционные бои, стремясь закрепиться на рубежах у Берестка и Ильиновки. Целью маневра является перерезание маршрутов снабжения и путей вылазок противника к Иванополью, Степановке и Яблоновке. В Степановке сохраняется сложная конфигурация обороны с чередованием позиций, диверсионные группы ВСУ предпринимают регулярные попытки проникновения в населенный пункт. В самой Константиновке фиксируются локальные огневые столкновения.
Северское направлениеНа Северском направлении фиксируются тактические успехи ВС РФ. Интенсивные боестолкновения идут у Никифоровки и на подступах к Федоровке Второй. Активно развивается наступление от Приволья вдоль трассового направления на Славянск. Под полный контроль перешел лесной массив севернее Резниковки. У Кривой Луки российские штурмовые группы закрепились на восточных окраинах, фактически замкнув полукольцо окружения. Трасса на Каленики находится под плотным огневым воздействием российской артиллерии. Боестолкновения продолжаются в Озёрном.
Красноармейское направлениеНа Красноармейском направлении российские войска продолжают развивать активное наступление. Севернее Молодецкого площадь контролируемой территории увеличена на четыре квадратных километра. В центре Гришино продолжаются ожесточенные бои. Авиация ВКС РФ наносит удары по позициям противника в Новоалександровке, нарушая логистические цепочки ВСУ.
К северу от Красноармейска фиксируются боестолкновения на участке между Родинским и Белицким. Имеются данные о тактических успехах в районе Нового Донбасса. Восточный фланг Добропольского выступа остается без существенных изменений линии фронта. Артиллерия и расчеты беспилотных аппаратов работают по выявленным целям. Противник несет потери в живой силе и технике.