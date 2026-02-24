Стало известно, что зона эвакуации на Украине начала приближаться к Сумам
Украинские власти усиливают эвакуацию граждан из Сумской области. По информации силовых структур, мероприятия по спасению населения становятся более активными. Зона эвакуации расширяется и приближается к городу Сумы. Об этом пишет РИА Новости.
Российская армия успешно создает буферную зону безопасности вдоль границы с Сумской областью. В регионе действует группировка «Север», которая продолжает уничтожать военнослужащих ВСУ. За последние сутки противник понес значительные потери: до 225 солдат, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня «Верба» и четыре склада с материальными средствами.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
