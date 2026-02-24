Стало известно, что зона эвакуации на Украине начала приближаться к Сумам

24 февраля 2026, 07:23

РИА Новости: ВСУ усилили эвакуацию мирных жителей из Сумской области

Фото: iStock/IherPhoto

Украинские власти усиливают эвакуацию граждан из Сумской области. По информации силовых структур, мероприятия по спасению населения становятся более активными. Зона эвакуации расширяется и приближается к городу Сумы. Об этом пишет РИА Новости.