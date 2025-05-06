Боец Палач рассказал, что в украинском плену насильно колют наркотики и пытают

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Российский военнослужащий с позывным Палач, находившийся в украинском плену в течение восьми месяцев, сообщил RT о применении насилия и наркотиков в отношении пленных.
По его словам, на пути в Харьков их привозили в дома с подвалами, где проводились допросы с применением пыток. Он рассказал, что украинские военные вводили заключённым наркотические средства под видом обезболивающих, а затем избивали, добиваясь признаний.
Кроме того, по словам военнослужащего, в пищу в лагерях добавляли неизвестную смесь, вызывавшую сильные боли в животе.
Он также отметил, что во время визитов представителей Красного Креста и других международных организаций охрана лагерей резко меняла поведение — прекращались оскорбления и грубость, сотрудники становились вежливыми. Однако, как утверждает Палач, после отъезда проверяющих жестокое обращение возобновлялось.
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«При мне никто не сломался. Как бы ни били, ни пытали, никакую информацию от нас не получили», — сообщил Палач.
Кроме того, по словам военнослужащего, в пищу в лагерях добавляли неизвестную смесь, вызывавшую сильные боли в животе.
Он также отметил, что во время визитов представителей Красного Креста и других международных организаций охрана лагерей резко меняла поведение — прекращались оскорбления и грубость, сотрудники становились вежливыми. Однако, как утверждает Палач, после отъезда проверяющих жестокое обращение возобновлялось.
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Дайана Хусинова