Российские снайперы подорвались на мине под Херсоном и записали прощальное видео

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Под Херсоном двое российских снайперов подорвались на вражеской мине, выполняя боевую задачу. Инцидент произошёл в зоне активных боевых действий, где плотность артобстрелов и активность вражеских дронов не позволяли своевременно эвакуировать раненых, сообщает RT.
По информации с места событий, боец с позывным Есаул подорвался на мине при выдвижении. Его напарник Велес попытался оказать первую помощь, однако в этот момент сработало ещё одно взрывное устройство — он также получил тяжёлое ранение и лишился ноги.
В течение семи часов бойцы находились под обстрелами, записывая видеосообщения для близких на случай гибели. На видео слышно, как они прощаются друг с другом, извиняются и поддерживают себя морально. Велес, несмотря на тяжёлое состояние, пел песни, чтобы приободрить Есаула.
Оба отказались торопить эвакуационную группу, осознавая, что это может привести к новым жертвам. К вечеру Есаул скончался от обильной кровопотери. Велес был эвакуирован и находится в тяжёлом состоянии.
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В течение семи часов бойцы находились под обстрелами, записывая видеосообщения для близких на случай гибели. На видео слышно, как они прощаются друг с другом, извиняются и поддерживают себя морально. Велес, несмотря на тяжёлое состояние, пел песни, чтобы приободрить Есаула.
Оба отказались торопить эвакуационную группу, осознавая, что это может привести к новым жертвам. К вечеру Есаул скончался от обильной кровопотери. Велес был эвакуирован и находится в тяжёлом состоянии.
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Дайана Хусинова