«Не получится от слова никогда»: военэксперт о попытке прорыва армии Украины в Курскую область

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Вооруженные силы Украины не смогут прорваться на территорию РФ, объявил военный эксперт Алексей Леонков.
Он отметил, что украинская армия уже понесла весомые потери и утратила фактор внезапности. Со слов Леонкова, сейчас ВС РФ полностью контролируют ситуацию на границе, что предотвращает повторение масштабного наступления ВСУ.
Военнный эксперт обратил внимание, что украинская армия будет пытаться вторгнуться на территорию Курской области, но у нее ничего не выйдет. ВСУ понесли огромные потери, ничего не добились и вряд ли соберут группировку, которая сможет участвовать в операции по прорыву на российской территории, отметил Леонков.
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Военнный эксперт обратил внимание, что украинская армия будет пытаться вторгнуться на территорию Курской области, но у нее ничего не выйдет. ВСУ понесли огромные потери, ничего не добились и вряд ли соберут группировку, которая сможет участвовать в операции по прорыву на российской территории, отметил Леонков.
«Такие попытки уже невозможны, потому что в той авантюре «курский гамбит», как я ее называю, был использован фактор внезапности. Теперь так не получится от слова никогда», — добавил военный эксперт в беседе с NEWS.ru.
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Ольга Енгалычева