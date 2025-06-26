Боец «Пчела»: из-за нехватки живой силы ВСУ вынуждены использовать беспилотники
ВСУ вынуждены использовать беспилотники в боях с ВС РФ из-за нехватки живой силы в своих рядах. Об этом рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Пчела».
«Убегают очень много, также сдаются. Живой силы своей у них очень мало осталось. Поэтому они в основном используют дроны», — рассказал агентству «Пчела».
Российский боец дал интервью после участия в боевых действиях при освобождении села Запорожье в ДНР. Как отметил командир, данный населенный пункт стал уже четвертым за месяц, который перешел под контроль ВС РФ.