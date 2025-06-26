Подполье Украины: в стране участились выступления против киевских властей
На Украине участились случаи выступлений против правительства страны. Об этом заявил представитель антифашистского подполья.
«За эту неделю проведена уже вторая крупная акция протеста: в предыдущий раз митинговали против нацагентства АРМА (национальное агентство по розыску и менеджменту активов) 19 июня. Сам факт того, что на Украине за неделю проведено два по своей сути антиправительственных выступления, — уже большой успех не только для подполья, но и для всей страны», — передает РИА Новости слова представителя подполья.
В подполье отметили, что данный факт является сигналом не только для украинского правительства, но и для его противников. Можно судить, что от команды Зеленского отказались не только западные партнеры, но и собственное население. Предполагается, что подобные акции протеста будут проводиться чаще.