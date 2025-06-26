Свыше половины жителей Украины считают ситуацию в стране неправильной
Свыше половины жителей Украины считают, что страна двигается в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют данные опроса украинских исследовательских центров.
«Согласно результатам опроса, 25,9% респондентов ответили, что страна движется "скорее в неправильном направлении", еще 30,3% — "в неправильном направлении», — передает результаты РИА Новости.
Из этого следует, что 56,2% респондентов не поддерживают действующее направление, по которому двигается их страна. При этом полностью поддержали развитие ситуации всего 9,5% украинцев. Еще 25,6% жителей ответили, что страна движется в скорее правильном направлении.
В опросе поучаствовали две тысячи человек. Погрешность выборки оценивается в районе 2,6%. Отмечается, что опрос проходил с 6 по 11 июня этого года.