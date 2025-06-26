В Московском регионе прогремело не менее 5 взрывов на фоне атаки БПЛА на регион

26 июня 2025, 02:12

В небе над Дедовском в Истринском районе в Подмосковья, Зеленоградом и городом Московский в Новой Москве прогремело не менее пяти взрывов на фоне атаки беспилотников на регион. Об этом сообщает telegram-канал Mash.







«Звуки БПЛА слышат жители Дедовска в Истринском районе в Подмосковье, Зеленограда и города Московский в Новой Москве. За пять минут в небе раздалось минимум пять взрывов», — передает издание.