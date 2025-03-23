Будущее военного хаба в Польше под вопросом, пишут СМИ

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Будущее военного хаба, который находится в польском городе Жешуве и являет собой логистический центр поставок в ВСУ, под вопросом из-за позиции хозяина Белого дома Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источник утверждает ABC.
«Статус совместно управляемого логистического центра в городе Жешуве, расположенном в восточной Польше, теперь поставлен под вопрос из-за недавно продемонстрированной администрацией Трампа враждебности по отношению к Украине», — сказано в материале.Кроме того, уточняется, что некоторые подразделения американского материально-технического обеспечения уже вышли из Жешува. Российская сторона заявляла, что поставки боевикам не решают конфликт. Москва подчеркивала, что такие грузы станут законной целью для армии России.
Читайте также:
В США раскрыли тему будущих переговоров по Украине
Стармер дерзко высказался о России
Уиткофф неожиданно высказался о Европе
Никита Кротов