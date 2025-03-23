В США раскрыли тему будущих переговоров по Украине

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Территориальный вопрос будет обсуждаться на переговорах по Украине между Россией и США в Саудовской Аравии 24 марта. Об этом телеканалу CBS заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц.
«Это будет какое-то обсуждение [обмена] территории на постоянный и долгосрочный мир», — прокомментировал Уолтц, не раскрывая деталей.На предстоящих переговорах в Эр-Рияде Россию представят глава комитета СФ по международным вопросам Григорий Карасин, а также советник главы ФСБ Сергей Беседа. В минувший вторник, 18 марта, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поговорили по телефону об Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что атмосфера была доверительной.
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