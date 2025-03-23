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В США раскрыли тему будущих переговоров по Украине

Уолтц: Россия и США обсудят территориальный вопрос на переговорах по Украине
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Территориальный вопрос будет обсуждаться на переговорах по Украине между Россией и США в Саудовской Аравии 24 марта. Об этом телеканалу CBS заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц.
«Это будет какое-то обсуждение [обмена] территории на постоянный и долгосрочный мир», — прокомментировал Уолтц, не раскрывая деталей.
На предстоящих переговорах в Эр-Рияде Россию представят глава комитета СФ по международным вопросам Григорий Карасин, а также советник главы ФСБ Сергей Беседа. В минувший вторник, 18 марта, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поговорили по телефону об Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что атмосфера была доверительной.

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Хинштейн: блогера Апачева оштрафуют за вандализм
23 марта 2025, 19:00

Фото: istockphoto/N-sky

Блогера Акима Апачева оштрафуют за вандализм в Судже, заявил в Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн. Чиновник подчеркнул, что вандализм подтверждается видеозаписью Апачева, которую музыкант выложил на канале.
«Блогер Аким Апачев, который решил обойти запрет оперштаба на въезд в приграничье, будет оштрафован…» — сказано в публикации Хинштейна.
Он добавил, что жители уже негативно отреагировали на произошедшее, однако Апачев проявил агрессию и стал угрожать.

«Более того, в комментариях позволяет себе забивать «стрелки» женщинам! Подобное считаю просто наглой провокацией!» — написал губернатор.
Хинштейн заключил, что все материалы передадут в соответствующие органы. Ранее стало известно, что ВС РФ контролируют движение по дороге от Украины на Суджу.

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Стармер дерзко высказался о России
Стармер призвал ЕС готовить план сдерживания России после соглашения по Украине
23 марта 2025, 18:58

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

План сдерживания России призвал подготовить Евросоюз британский премьер Кир Стармер, пишет The New York Times.
«Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок», — сказал политик журналистам.
По утверждению Стармера, отсутствие «надежных гарантий безопасности» сделает киевский режим беззащитным, и Европа должна быть ведущим игроком в обеспечении таких гарантий. При этом премьер-министр приветствует усилия Вашингтона и говорит о том, что телефонная беседа лидеров США и России немного сдвинула происходящее с мертвой точки.

Журналисты Bloomberg писали, что Стармер вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном хотят привлечь 37 государств, чтобы создать группу стран, готовых обеспечить «миротворцев» на Украине.

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#украина
#война
#сво
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Уиткофф заявил об ожидании прогресса на переговорах в Саудовской Аравии
Уиткофф: США ожидают от переговоров с РФ в Саудовской Аравии ощутимого прогресса
23 марта 2025, 18:55

Фото: iStock/vchal

США ожидают от переговоров с Россией в Саудовской Аравии ощутимого прогресса. Об этом сообщил спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф, передает Fox News.
Он отметил, что после переговоров можно будет увидеть прогресс, особенно в вопросе Черного моря и прекращения огня по судам между двумя государствами. По мнению Уиткоффа, российский лидер Владимир Путин «хочет мира».

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде пройдут консультации экспертов РФ и США по Украине.

До этого американский лидер Дональд Трамп рассказал, как оценивает свое общение с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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ВС России взяли под полный контроль движение по дороге от Украины на Суджу
Оператор БПЛА Кай: движение ВСУ по дороге на Суджу полностью прекращено
23 марта 2025, 18:40

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Движение ВСУ по дороге к автомобильному пункту пропуска «Суджа» полностью прекратилось. Об этом РИА Новости заявил оператор БПЛА отряда «Т» добровольческого корпуса из группировки «Север» с позывным Кай.
По словам военного, эта дорога служила основной трассой снабжения украинских формирований. Уточняется, что российские бойцы отслеживали по ней все основные передвижения противника и осуществляли ее огневой контроль за украинскими колоннами.

Как отметил Кай, ВС РФ уничтожали вражескую технику, которая пыталась выйти на дорогу или осуществить подвоз на украинские позиции.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Уиткофф неожиданно высказался о Европе
Уиткофф: европейцы начинают понимать, что Путин не будет захватывать ЕС
23 марта 2025, 18:01

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Европейцы приходят к пониманию, что президент России Владимир Путин не собирается захватывать Евросоюз (ЕС) об этом заявил Fox News спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
«Я верю ему [Путину] на слово в этом вопросе. Полагаю, что и европейцы начинают приходить к тем же выводам», — прокомментировал он.
Уиткофф подчеркнул, что сейчас Вашингтон ведет работу для понимания позиций Москвы и Киева, чтобы урегулировать конфликт. Спецпосланник резюмировал, что американская сторона занимается тем, что пытается понять желания каждой из конфликтующих сторон и хочет свести их. Перед этим агентство Bloomberg писало, что США хотят заключить соглашение о прекращении огня к 20 апреля.

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