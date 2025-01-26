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Боец РФ рассказал, как освобождали Кругленькое в Курской области от ВСУ

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бои за освобождение села Кругленькое в Курской области были тяжелыми и изнурительными, но российские войска смогли стремительно выполнить задачу благодаря стойкости духа и характеру. Об этом сообщил военнослужащий ВС РФ с позывным Ветер, пишет ТАСС.


По словам бойца российской армии, вся работа велась быстро и «на тихих лапках». Он пояснил, что закрепиться в селе российским военным удалось благодаря использованию тактики продвижения малыми группами.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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