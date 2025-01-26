Боец РФ рассказал, как освобождали Кругленькое в Курской области от ВСУ

Бои за освобождение села Кругленькое в Курской области были тяжелыми и изнурительными, но российские войска смогли стремительно выполнить задачу благодаря стойкости духа и характеру. Об этом сообщил военнослужащий ВС РФ с позывным Ветер, пишет ТАСС.