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Бои за освобождение села Кругленькое в Курской области были тяжелыми и изнурительными, но российские войска смогли стремительно выполнить задачу благодаря стойкости духа и характеру. Об этом сообщил военнослужащий ВС РФ с позывным Ветер, пишет ТАСС.
По словам бойца российской армии, вся работа велась быстро и «на тихих лапках». Он пояснил, что закрепиться в селе российским военным удалось благодаря использованию тактики продвижения малыми группами.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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