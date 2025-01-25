Марочко: ВС РФ ведут ожесточенные бои в ЛНР возле Новоегоровки

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Российская армия ведет ожесточенные бои в Луганской Народной Республике возле освобожденной Новоегоровки. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко для ТАСС.
«В районе населенного пункта Новоегоровка ситуация сложная, напряженная», — поделился с агентством Марочко.
По словам эксперта, ВСУ начали наступление с нескольких направлений. В частности украинские солдаты атакуют северо-запада и юго-запада. Армия ВС РФ проводит маневренную оборону и ведет плановую боевую работу.
Ранее «Радио 1» сообщало об уничтожении под Киевом штаба, где базировались британские инструкторы ВСУ. Российские войска использовали беспилотники для поражения цели. Также в результате удара удалось уничтожить логистические узлы.
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