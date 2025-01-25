Школьный учитель из Красноярского края отправился на СВО вслед за сыном

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В сентябре 2022 года на военную службу мобилизовали Артёма — спасателя и педагога военно-патриотического клуба из города Шарыпово Красноярского края. Его отец Дмитрий работал там же учителем ОБЖ, а через полгода отправился на помощь сыну в зону спецоперации.
Прибыв в воинскую часть, 48-летний мужчина сначала бескорыстно помогал бытовым службам подразделения, сообщает телеграм-канал SHOT. Он чинил технику, следил за исправной работой генераторов. Затем Дмитрию пришлось подписать полноценный контракт, так как никто не мог нести за него ответственность в таком опасном месте. Получив позывной техник, учитель стал принимать участие в боевых действиях в одном взводе с сыном.
Родственные узы — не единственное, что побудило Дмитрия отправиться на СВО. Он считает, что не может учить детей патриотизму правилам поведения в чрезвычайных ситуации, если сам не примет участие в боевых действиях.
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