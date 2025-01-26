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Екатерина Ченни, жена захваченного украинскими боевиками под Купянском итальянца Джанни Ченни, сообщила, что ее муж находится в тяжелом состоянии в больнице скорой неотложной помощи в Харькове. Об этом информирует РИА Новости.
По ее словам, ей ничего не сообщали с самого начала — обо всем она узнала из новостей и видеороликов в интернете. Согласно предварительной информации, итальянец находится в больнице скорой неотложной медицинской помощи имени профессора Мещанинова в Харькове.
Екатерина сочла состояние Джанни тяжелым.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина сочла состояние Джанни тяжелым.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова