Жена захваченного ВСУ итальянца рассказала о состоянии мужа

Депутат Верховной рады Анастасия Радина призвала министра обороны страны Рустема Умерова уйти в отставку на фоне проблем с выполнением оборонных контрактов, которые были заключены ведомством при его шефстве. Об этом парламентарий написала в своих соцсетях.