Боец РФ «Тополь»: ВСУ стреляют в спину сослуживцам, сдающимся в плен

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
ВСУ пытаются пресекать эвакуацию сдавшихся в плен украинских военных в безопасное место в Островском в ДНР. Об этом рассказал заместитель командира штурмовой роты с позывным «Тополь», видео предоставило Минобороны РФ.
11 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Островское в 20 км от Курахова.
Далее, по его словам, ВСУ перебросили туда мобилизованных, которые не хотят стрелять и складывают оружие. «Тополь» отметил, что отношение к таким украинским военным в плену хорошее. Их кормят и пытаются эвакуировать с поля боевых действий, так как ВСУ стреляют в спину тем, кто сдается в плен.
Российский военный отметил, что украинцы в возрасте понимают, что происходит и не хотят воевать. При этом на стороне ВСУ воюет много иностранных наемников.
Командир минометной батареи с позывным «Студент» в свою очередь рассказал, что украинская армия деморализована, люди там сами по себе и многие воевать не хотят.
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* признаны террористическими, деятельность в России запрещена
«Заехали на мотоциклах, ворвались в лесопосадку, выбили противника. Подразделения, которые находились на этой позиции, они ушли, а залили 5-й танковый батальон военнослужащих Украины, которые даже танков не имеют. Стрелять они не хотели, побросали оружие, сразу посдавались в плен. А подразделения, которые типа запрещенных "Азова"*, "Айдара"*, жестокие подразделения, сразу же убыли на задний план», — рассказал боец ВС РФ.
Далее, по его словам, ВСУ перебросили туда мобилизованных, которые не хотят стрелять и складывают оружие. «Тополь» отметил, что отношение к таким украинским военным в плену хорошее. Их кормят и пытаются эвакуировать с поля боевых действий, так как ВСУ стреляют в спину тем, кто сдается в плен.
Российский военный отметил, что украинцы в возрасте понимают, что происходит и не хотят воевать. При этом на стороне ВСУ воюет много иностранных наемников.
Командир минометной батареи с позывным «Студент» в свою очередь рассказал, что украинская армия деморализована, люди там сами по себе и многие воевать не хотят.
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* признаны террористическими, деятельность в России запрещена
Элина Позднякова