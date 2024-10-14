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Пленный Гаврошенко рассказал, как его забрали на передовую без трех пальцев

14 октября 2024, 10:19
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинский военный рассказал, что сотрудники ТЦК насильно забрали его на передовую несмотря на то, что у него нет трёх пальцев и он не может пользоваться оружием. Об этом Владимир Гаврошенко заявил в видеоролике, опубликованном Минобороны России.
«Давали повестку четыре раза, я не ездил туда. Они приехали, опять дали повестку и сказали — необходимо обновить данные. Поехал я проходить комиссию, и сразу загребли. Взяли в армию без трех пальцев, я стрелять не мог», — сказал он.

Пленный, служивший в 151-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, считает, что командование не может насытиться «войнушкой», находясь в глубоком тылу.



По его словам, среди сослуживцев часто происходили случаи дезертирства. Он упомянул о молодом человеке, который «поехал в город за покупками», однако не вернулся из-за негативного отношения к службе в украинской армии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
Бойца СВО избили за широкую походку под Волгоградом
V1.ru: бойца СВО избили за широкую походку под Волгоградом
14 октября 2024, 10:14

Фото: istockphoto/blinow61

Бойца спецоперации избили за широкую походку в Волгоградской области, сообщает портал V1.ru. По информации журналистов, все случилось в конце прошлого месяца.
Житель Волжского обвинил незнакомца в том, что тот приблизился к его супруге, которая была в положении. Прохожий спокойно беседовал, не задевая собеседника, но волжанин ударил его.

Нападавшего пытались остановить, однако ничего не вышло. Супруга волжанина и ее подруга никак не мешали происходящему, наблюдая за конфликтом.

Как стало известно позднее, потерпевшим оказался боец СВО на Украине. Уточнялось, что он снова в зоне боевых действий.

Как пояснили журналистам представители экстренных служб, возбуждено уголовное дело, проводится проверка. Случай вызвал широкий общественный резонанс, а агрессоры решили сами отправиться в зону СВО.

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#уголовное дело
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#волгоградская область
#новости
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«Украина проиграла»: на Западе сделали неожиданное заявление о конфликте
Дотком высказался об отказе ФРГ дать оружие Киеву фразой «Украина проиграла»
14 октября 2024, 10:13

Фото: istockphoto/alzay

Сообщения СМИ о том, что ФРГ отказалась давать киевскому режиму тяжелые вооружения, являются ударом по Украине. Об этом в соцсети написал экс-владелец сервиса Megaupload Ким Дотком.
«Все кончено. Германия прекращает военную помощь Украине, поскольку ее армия больше не в состоянии начать наступление <…>. Она проиграла войну», — гласит публикация.
Ранее обозреватели Bild отмечали, что, по мнению Минобороны ФРГ, ВСУ сейчас и в ближайшее время не в состоянии осуществить контрнаступление.

На фоне спецоперации в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины недружественные к РФ государства стали оказывать Киеву всяческую поддержку.

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#украина
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Стало известно, какой «сюрприз» Орбан готовит Украине
Politico: Орбан хочет сорвать выделение кредита ЕС Киеву, чтобы помочь Трампу
14 октября 2024, 09:57

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поддерживает продление сроков санкций против России, что может затруднить выделение кредитов Украине из замороженных российских активов. Это также может облегчить Дональду Трампу, кандидату от Республиканской партии на выборах в США, возможность отказаться от финансирования Киева в случае своей победы. Об этом информирует Politico, ссылаясь на источники.
Представители стран ЕС голосуют по вопросу продления санкций против России каждые полгода. В октябре послы сообщества согласовали механизм предоставления кредита Украине на сумму €35 млрд ($50 млрд), используя доходы от замороженных российских активов. Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к финансированию Киева, но при условии изменения срока продления санкций с полугода на три года.

Однако венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступает против этого изменения до завершения выборов в США.

Согласно Politico, позиция Орбана может быть связана с его поддержкой кандидата от республиканцев Дональда Трампа, которого он рассматривает как союзника. Ранее Трамп заявлял о намерении прекратить безвозмездную помощь Украине в случае своей победы на выборах.

Из-за позиции венгерского лидера в администрации США обсуждают возможность сокращения финансирования Киева. При этом многие европейские страны не хотят компенсировать снижение американской помощи, так как сами сталкиваются с бюджетным дефицитом.

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Котел для ВСУ в Курской области, бои на Днепре, отступление из Дзержинска: последние новости СВО
14 октября 2024, 09:57

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные продолжают вытеснять противника из Курской области и наносят прицельные удары по европейской технике ВСУ. Кроме того, российские войска активно «прорезают» украинскую оборону на нескольких участках фронта, ведя штурм населенных пунктов, контролируемых украинскими боевиками. Подробнее о событиях в зоне проведения спецоперации расскажет «Радио 1».

Курская область


Военнослужащие бригады морской пехоты из группировки войск «Север» продолжают успешно выбивать украинских боевиков из населённых пунктов Курской области, уничтожая технику и личный состав противника, как сообщает Министерство обороны России. В результате спешного отступления, противник оставляет за собой натовское вооружение и боеприпасы.

Очередной трофейный бронеавтомобиль, произведённый в Турции, был доставлен в расположение гвардейского десантно-штурмового полка благодаря усилиям ремонтно-эвакуационной группы ВДВ из приграничного района Курской области. Экипаж Су-34 осуществил удар по позициям и скоплению личного состава ВСУ в приграничной зоне Курской области.

В Британии признали провал ВСУ в Курской области
В Британии признали провал ВСУ в Курской области

С использованием беспилотных летательных аппаратов российские военнослужащие обнаружили место стоянки бронетехники ВСУ в лесопосадке в приграничном районе. В результате ракетных атак, проведённых расчетом ударного БПЛА «Иноходец», были уничтожены две бронемашины украинских боевиков, сообщает Минобороны РФ.

По информации Life.ru, из Курской области на Купянское направление выводятся подразделения двух бригад — 80-й и 82-й. Военные корреспонденты указывают на то, что данное решение обусловлено напряженной ситуацией на фронте и отсутствием достаточных резервов. ВСУ фактически ​попали в «котел».

Фото: Минобороны РФ

Купянское направление


На Купянском направлении танковые подразделения группы «Запад» продемонстрировали свою эффективность. Экипажи Т-72Б3М успешно уничтожили скрытые огневые позиции и группы Вооружённых сил Украины, обеспечивая поддержку мотострелковым частям. В Министерстве обороны России уточнили, что разведка смогла точно определить цели, что позволило танкам выполнить поставленные задачи с высокой степенью успешности.


Донецкое направление


Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что ситуация для противника в Дзержинске крайне неблагополучная, они вновь вынуждены отступать. В настоящее время наблюдается частичный вывод подразделений ВСУ. Ранее российские войска освободили село Михайловка, которое стало последним населённым пунктом перед восточной частью Селидово, где уже идут бои. По данным военкоров, российские силы заняли стратегическую позицию в Центральном парке. Военнослужащие 5-го отделения мотострелковой бригады «Южная» успешно атаковали и освободили Островское в направлении Курахово в Донецкой Народной Республике.

«ВСУ отступили с Острого в Островское, и через три дня мы вновь вошли на бронетехнике, начали чистку, не оставив им шансов на укрытие», — поделился командир роты с позывным «Герцин».

Херсонское направление


Продолжается активное противостояние на берегах реки Днепр. Противник терпит поражения как в личном составе, так и в техническом оснащении.

Согласно ежедневному отчету Министерства обороны РФ, подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по четырем бригадам украинских войск: 141-й пехотной, 39-й бригаде береговой обороны, 37-й бригаде морской пехоты и 124-й бригаде территориальной обороны. Эти события произошли в окрестностях населенных пунктов Шляховое, Никольское, Приднепровское и Токаревка в Херсонской области.

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Появилась информация о том, что разыскиваются более 1000 жителей Курской области
Москалькова: родственники ищут более тысячи курян, насильно вывезенных ВСУ
14 октября 2024, 09:35

Фото: istock/N-sky

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что аппарат уполномоченного по правам человека в России получил обращения от родственников свыше тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ. Об этом пишет «‎Аргументы и Факты».
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

«Для себя считаю первоочередной задачей сделать все, что в моих силах, чтобы спасти этих людей и вернуть их домой», — пояснила Москалькова.

Помимо этого, она отметила, что вывоз мирного населения из мест постоянного проживания — грубое нарушение Женевской конвенции. Омбудсмен призвала дать этому надлежащую оценку.

Кроме этого, Москалькова также подчеркнула, что после вторжения Вооруженных сил Украины из Курской области было эвакуировано не менее 112 000 человек, из которых около 12 000 находятся в пунктах временного размещения и социальных учреждениях, а остальные проживают у родственников. Примерно 40 000 человек решили отказаться от эвакуации и вернулись домой.

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#омбудсмен
#всу
#вс рф
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На Украине женщины приняли пограничников за военкомов и преградили им путь в село
Укринформ: в Закарпатье женщины приняли пограничников за военкомов и остановили
14 октября 2024, 09:31

Фото: iStock/Oleksander Bontei

В Закарпатской области Украины женщины с детьми перепутали пограничников с сотрудниками украинского военкомата и попытались заблокировать их машину. Об этом проинформировало агентство Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Мукачевского погранотряда Госпогранслужбы Украины Лесю Федорову.
Уточняется, что инцидент произошел в селе Крива. По словам Федоровой, жительницы населенного пункта приняли пограничников за военкомов, по этой причине они преградили им путь.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, так как суть требований женщин была «непонятной».

Напомним, 16 апреля текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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#военкомат
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Москалькова сообщила о посещении более 2 тыс. украинских военнопленных в РФ
14 октября 2024, 09:15

Фото: сайт Кремля

На территории России оказались более 2 тысяч украинских военных. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью Aif.ru.
Москалькова пояснила, что эти бойцы находятся в закрытых учреждениях на российской территории. Подобные визиты были совершены в отношении российских военнопленных на украинской стороне, отметила омбудсмен.

По договоренности между российскими и украинскими омбудсменами, на взаимной основе семьям передаются письма от попавших в плен солдат, добавила Москалькова. Так, Москалькова заявила о готовности передать 300 писем от военнослужащих ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#военные
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#солдаты
#омбудсмен
#всу
#вс рф
#спецоперация
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Омбудсмен Москалькова назвала количество эвакуированных в ПВР россиян
Москалькова: в ПВР 65 российских регионов эвакуировали более 30 тысяч россиян
14 октября 2024, 08:32

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что на территории 65 регионов страны в настоящее время создано 960 пунктов временного размещения россиян. Об этом информирует Aif.ru.
Уточняется, что в ПВР по причине обстрелов со стороны ВСУ находятся 30 415 человек, из них 7 670 — дети. Омбудсмен рассказала, что она и сотрудники ее аппарата регулярно посещают граждан в пунктах временного размещения, многие из них обращаются к Москальковой за помощью.

Она пояснила, что эвакуированных россиян волнует получение выплат за утраченное имущество, образование детей и трудоустройство. Многие жители Курской области при наступлении украинских войск покидали свои дома в халатах и шлепанцах, заключила Москалькова.

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Российские военные обнаружили тайник боевиков ВСУ под Угледаром
Минобороны: морпехи нашли тайник ВСУ с боеприпасами под Угледаром
14 октября 2024, 08:15

Фото: iStock/Wirestock

Морпехи Тихоокеанского флота нашли тайник Вооруженных сил Украины с боеприпасами под Угледаром. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МО России.
Военный в видео, предоставленном Минобороны сообщил, что схрон был обнаружен в ходе осмотра местности. Он, вероятно, предназначался для диверсионных групп противника, которые собирались осуществить какие-либо действия против военнослужащих ВС РФ.

Сообщается, что найденное вооружение и боеприпасы будут отправлены для дальнейшего исследования.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что под Курском был уничтожен снявшийся в рекламе майор Вооруженных сил Украины Андрей Маханько. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#боеприпасы
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