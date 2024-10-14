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Украинский военный рассказал, что сотрудники ТЦК насильно забрали его на передовую несмотря на то, что у него нет трёх пальцев и он не может пользоваться оружием. Об этом Владимир Гаврошенко заявил в видеоролике, опубликованном Минобороны России.
«Давали повестку четыре раза, я не ездил туда. Они приехали, опять дали повестку и сказали — необходимо обновить данные. Поехал я проходить комиссию, и сразу загребли. Взяли в армию без трех пальцев, я стрелять не мог», — сказал он.
Пленный, служивший в 151-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, считает, что командование не может насытиться «войнушкой», находясь в глубоком тылу.
По его словам, среди сослуживцев часто происходили случаи дезертирства. Он упомянул о молодом человеке, который «поехал в город за покупками», однако не вернулся из-за негативного отношения к службе в украинской армии.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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