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Морпехи Тихоокеанского флота нашли тайник Вооруженных сил Украины с боеприпасами под Угледаром. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МО России.
Военный в видео, предоставленном Минобороны сообщил, что схрон был обнаружен в ходе осмотра местности. Он, вероятно, предназначался для диверсионных групп противника, которые собирались осуществить какие-либо действия против военнослужащих ВС РФ.
Сообщается, что найденное вооружение и боеприпасы будут отправлены для дальнейшего исследования.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что под Курском был уничтожен снявшийся в рекламе майор Вооруженных сил Украины Андрей Маханько. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что найденное вооружение и боеприпасы будут отправлены для дальнейшего исследования.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что под Курском был уничтожен снявшийся в рекламе майор Вооруженных сил Украины Андрей Маханько. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова