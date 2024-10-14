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Котел для ВСУ в Курской области, бои на Днепре, отступление из Дзержинска: последние новости СВО

14 октября 2024, 09:57
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные продолжают вытеснять противника из Курской области и наносят прицельные удары по европейской технике ВСУ. Кроме того, российские войска активно «прорезают» украинскую оборону на нескольких участках фронта, ведя штурм населенных пунктов, контролируемых украинскими боевиками. Подробнее о событиях в зоне проведения спецоперации расскажет «Радио 1».

Курская область


Военнослужащие бригады морской пехоты из группировки войск «Север» продолжают успешно выбивать украинских боевиков из населённых пунктов Курской области, уничтожая технику и личный состав противника, как сообщает Министерство обороны России. В результате спешного отступления, противник оставляет за собой натовское вооружение и боеприпасы.



Очередной трофейный бронеавтомобиль, произведённый в Турции, был доставлен в расположение гвардейского десантно-штурмового полка благодаря усилиям ремонтно-эвакуационной группы ВДВ из приграничного района Курской области. Экипаж Су-34 осуществил удар по позициям и скоплению личного состава ВСУ в приграничной зоне Курской области.

В Британии признали провал ВСУ в Курской области
В Британии признали провал ВСУ в Курской области

С использованием беспилотных летательных аппаратов российские военнослужащие обнаружили место стоянки бронетехники ВСУ в лесопосадке в приграничном районе. В результате ракетных атак, проведённых расчетом ударного БПЛА «Иноходец», были уничтожены две бронемашины украинских боевиков, сообщает Минобороны РФ.

По информации Life.ru, из Курской области на Купянское направление выводятся подразделения двух бригад — 80-й и 82-й. Военные корреспонденты указывают на то, что данное решение обусловлено напряженной ситуацией на фронте и отсутствием достаточных резервов. ВСУ фактически ​попали в «котел».

Фото: Минобороны РФ

Купянское направление


На Купянском направлении танковые подразделения группы «Запад» продемонстрировали свою эффективность. Экипажи Т-72Б3М успешно уничтожили скрытые огневые позиции и группы Вооружённых сил Украины, обеспечивая поддержку мотострелковым частям. В Министерстве обороны России уточнили, что разведка смогла точно определить цели, что позволило танкам выполнить поставленные задачи с высокой степенью успешности.


Донецкое направление


Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что ситуация для противника в Дзержинске крайне неблагополучная, они вновь вынуждены отступать. В настоящее время наблюдается частичный вывод подразделений ВСУ. Ранее российские войска освободили село Михайловка, которое стало последним населённым пунктом перед восточной частью Селидово, где уже идут бои. По данным военкоров, российские силы заняли стратегическую позицию в Центральном парке. Военнослужащие 5-го отделения мотострелковой бригады «Южная» успешно атаковали и освободили Островское в направлении Курахово в Донецкой Народной Республике.

«ВСУ отступили с Острого в Островское, и через три дня мы вновь вошли на бронетехнике, начали чистку, не оставив им шансов на укрытие», — поделился командир роты с позывным «Герцин».

Херсонское направление


Продолжается активное противостояние на берегах реки Днепр. Противник терпит поражения как в личном составе, так и в техническом оснащении.

Согласно ежедневному отчету Министерства обороны РФ, подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по четырем бригадам украинских войск: 141-й пехотной, 39-й бригаде береговой обороны, 37-й бригаде морской пехоты и 124-й бригаде территориальной обороны. Эти события произошли в окрестностях населенных пунктов Шляховое, Никольское, Приднепровское и Токаревка в Херсонской области.

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#сво
#статьи
Появилась информация о том, что разыскиваются более 1000 жителей Курской области
Москалькова: родственники ищут более тысячи курян, насильно вывезенных ВСУ
14 октября 2024, 09:35

Фото: istock/N-sky

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что аппарат уполномоченного по правам человека в России получил обращения от родственников свыше тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ. Об этом пишет «‎Аргументы и Факты».
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

«Для себя считаю первоочередной задачей сделать все, что в моих силах, чтобы спасти этих людей и вернуть их домой», — пояснила Москалькова.

Помимо этого, она отметила, что вывоз мирного населения из мест постоянного проживания — грубое нарушение Женевской конвенции. Омбудсмен призвала дать этому надлежащую оценку.

Кроме этого, Москалькова также подчеркнула, что после вторжения Вооруженных сил Украины из Курской области было эвакуировано не менее 112 000 человек, из которых около 12 000 находятся в пунктах временного размещения и социальных учреждениях, а остальные проживают у родственников. Примерно 40 000 человек решили отказаться от эвакуации и вернулись домой.

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На Украине женщины приняли пограничников за военкомов и преградили им путь в село
Укринформ: в Закарпатье женщины приняли пограничников за военкомов и остановили
14 октября 2024, 09:31

Фото: iStock/Oleksander Bontei

В Закарпатской области Украины женщины с детьми перепутали пограничников с сотрудниками украинского военкомата и попытались заблокировать их машину. Об этом проинформировало агентство Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Мукачевского погранотряда Госпогранслужбы Украины Лесю Федорову.
Уточняется, что инцидент произошел в селе Крива. По словам Федоровой, жительницы населенного пункта приняли пограничников за военкомов, по этой причине они преградили им путь.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, так как суть требований женщин была «непонятной».

Напомним, 16 апреля текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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Москалькова сообщила о посещении более 2 тыс. украинских военнопленных в РФ
14 октября 2024, 09:15

Фото: сайт Кремля

На территории России оказались более 2 тысяч украинских военных. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью Aif.ru.
Москалькова пояснила, что эти бойцы находятся в закрытых учреждениях на российской территории. Подобные визиты были совершены в отношении российских военнопленных на украинской стороне, отметила омбудсмен.

По договоренности между российскими и украинскими омбудсменами, на взаимной основе семьям передаются письма от попавших в плен солдат, добавила Москалькова. Так, Москалькова заявила о готовности передать 300 писем от военнослужащих ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
#спецоперация
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Омбудсмен Москалькова назвала количество эвакуированных в ПВР россиян
Москалькова: в ПВР 65 российских регионов эвакуировали более 30 тысяч россиян
14 октября 2024, 08:32

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что на территории 65 регионов страны в настоящее время создано 960 пунктов временного размещения россиян. Об этом информирует Aif.ru.
Уточняется, что в ПВР по причине обстрелов со стороны ВСУ находятся 30 415 человек, из них 7 670 — дети. Омбудсмен рассказала, что она и сотрудники ее аппарата регулярно посещают граждан в пунктах временного размещения, многие из них обращаются к Москальковой за помощью.

Она пояснила, что эвакуированных россиян волнует получение выплат за утраченное имущество, образование детей и трудоустройство. Многие жители Курской области при наступлении украинских войск покидали свои дома в халатах и шлепанцах, заключила Москалькова.

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Российские военные обнаружили тайник боевиков ВСУ под Угледаром
Минобороны: морпехи нашли тайник ВСУ с боеприпасами под Угледаром
14 октября 2024, 08:15

Фото: iStock/Wirestock

Морпехи Тихоокеанского флота нашли тайник Вооруженных сил Украины с боеприпасами под Угледаром. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МО России.
Военный в видео, предоставленном Минобороны сообщил, что схрон был обнаружен в ходе осмотра местности. Он, вероятно, предназначался для диверсионных групп противника, которые собирались осуществить какие-либо действия против военнослужащих ВС РФ.

Сообщается, что найденное вооружение и боеприпасы будут отправлены для дальнейшего исследования.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что под Курском был уничтожен снявшийся в рекламе майор Вооруженных сил Украины Андрей Маханько. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вооружение
#сво
#вс рф
#минобороны
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Военкор проинформировал о ликвидации снимавшегося в рекламе майора ВСУ
Военкор Татаринов: под Курском уничтожен снявшийся в рекламе майор ВСУ Маханько
14 октября 2024, 07:39

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Под Курском был уничтожен снявшийся в рекламе майор Вооруженных сил Украины Андрей Маханько. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

«В Курской области ликвидирован майор Андрей Маханько, на видео участвовал главным врачом Украины в рекламе от COVID-19», — написал Татаринов.

До этого российские военные нейтрализовали элитного ирландского бойца, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины в зоне СВО на Украине. Сообщается, что ирландскому солдату было около 20 лет, он служил в рейнджерском крыле Сил обороны и имел большой боевой опытнав Украине.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы Украины не достигли ни одной территориальной цели в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#всу
#вс рф
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Появилась новая информация о подрыве Керченского моста
За подрыв Керченского моста объявили в розыск граждан Грузии и Украины
14 октября 2024, 07:11

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Правоохранительные органы объявили в розыск гражданина Украины Сергея Андрейченко и гражданина Грузии Александра Инасаридзе, которых считают причастными к подрыву Керченского моста. Об этом информирует ТАСС.
Согласно материалам дела, 14 февраля 2024 года в Главном следственном управлении СК РФ было выделено уголовное дело в отношении Инасаридзе А., гражданина Грузии, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 3 статьи 205 УК РФ (теракт, повлекший смерть человека), частью 4 статьи 222.1 (незаконные приобретения взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору) и частью 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых веществ организованной группой).

Помимо этого, в отношении Андрейченко С.В., гражданина Украины, выдвинуты обвинения по тем же статьям, а также в отношении неустановленных соучастников. Инасаридзе и Андрейченко были объявлены в межгосударственный розыск.

Напомним, что на Крымском мосту 8 октября 2022 года был подорван грузовик, из-за этого загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, а также погибли четыре человека.

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#теракт
#ск рф
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В Британии признали провал ВСУ в Курской области
Аналитик Меркурис: ВСУ потеряли тысячи бойцов в ходе операции в Курской области
14 октября 2024, 06:12

Фото: iStock/Michele Ursi

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли тысячи военнослужащих во время операции в Курской области. Такое заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Эксперт подчеркнул, что наступление украинской армии в российских регионах закончилось провалом. При этом он отметил, что на этом направлении было задействовано большое количество техники. Несмотря на это, ВСУ понесли большие потери, добавил Меркури.

Он выразил сомнение, что украинские войска смогут долго удерживать свои позиции в Курской области, и предположил, что они будут атакованы во время российского контрнаступления.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз рассказал о провале ВСУ в Курской области. По его словам, это наступление дорого обошлось украинской армии.

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#украина
#курская область
#вс рф
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Российский военный рассказал о бегстве наемников ВСУ при приближении штурмовиков
Инструктор Бетон: наемники ВСУ раньше других убегают при приближении ВС РФ
14 октября 2024, 04:56

Фото: iStock/breakermaximus

Иностранные наемники, воюющие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), первыми покидают свои позиции при приближении российских штурмовиков. Об этом РИА Новости сообщил инструктор с позывным «Бетон» из Ленинградского полка.
По словам бойцы, иностранные военные задействованы для мотивации украинских солдат.

«Они не воюют. Они больше, так сказать, для поднятия духа там находятся», – подчеркнул Бетон.

Ранее заместитель главы российской делегации на переговорах по военной безопасности в Вене Юлия Жданова заявила, что иностранные наемники принимали активное участие в атаках ВСУ в Курской области и что многочисленные «цифровые следы», оставленные после них, доказывают это.

Ранее представитель одной из подпольных организаций заявил, что активисты пророссийского подполья «Дозор» передавали России данные о передвижении иностранных наемников на Украине.

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#всу
#вс рф
#наемники
#украина
#курская область
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