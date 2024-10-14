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Российские военные продолжают вытеснять противника из Курской области и наносят прицельные удары по европейской технике ВСУ. Кроме того, российские войска активно «прорезают» украинскую оборону на нескольких участках фронта, ведя штурм населенных пунктов, контролируемых украинскими боевиками. Подробнее о событиях в зоне проведения спецоперации расскажет «Радио 1».
Курская область
Военнослужащие бригады морской пехоты из группировки войск «Север» продолжают успешно выбивать украинских боевиков из населённых пунктов Курской области, уничтожая технику и личный состав противника, как сообщает Министерство обороны России. В результате спешного отступления, противник оставляет за собой натовское вооружение и боеприпасы.
Очередной трофейный бронеавтомобиль, произведённый в Турции, был доставлен в расположение гвардейского десантно-штурмового полка благодаря усилиям ремонтно-эвакуационной группы ВДВ из приграничного района Курской области. Экипаж Су-34 осуществил удар по позициям и скоплению личного состава ВСУ в приграничной зоне Курской области.
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С использованием беспилотных летательных аппаратов российские военнослужащие обнаружили место стоянки бронетехники ВСУ в лесопосадке в приграничном районе. В результате ракетных атак, проведённых расчетом ударного БПЛА «Иноходец», были уничтожены две бронемашины украинских боевиков, сообщает Минобороны РФ.
По информации Life.ru, из Курской области на Купянское направление выводятся подразделения двух бригад — 80-й и 82-й. Военные корреспонденты указывают на то, что данное решение обусловлено напряженной ситуацией на фронте и отсутствием достаточных резервов. ВСУ фактически попали в «котел».
Фото: Минобороны РФ
Купянское направление
На Купянском направлении танковые подразделения группы «Запад» продемонстрировали свою эффективность. Экипажи Т-72Б3М успешно уничтожили скрытые огневые позиции и группы Вооружённых сил Украины, обеспечивая поддержку мотострелковым частям. В Министерстве обороны России уточнили, что разведка смогла точно определить цели, что позволило танкам выполнить поставленные задачи с высокой степенью успешности.
Донецкое направление
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что ситуация для противника в Дзержинске крайне неблагополучная, они вновь вынуждены отступать. В настоящее время наблюдается частичный вывод подразделений ВСУ. Ранее российские войска освободили село Михайловка, которое стало последним населённым пунктом перед восточной частью Селидово, где уже идут бои. По данным военкоров, российские силы заняли стратегическую позицию в Центральном парке. Военнослужащие 5-го отделения мотострелковой бригады «Южная» успешно атаковали и освободили Островское в направлении Курахово в Донецкой Народной Республике.
«ВСУ отступили с Острого в Островское, и через три дня мы вновь вошли на бронетехнике, начали чистку, не оставив им шансов на укрытие», — поделился командир роты с позывным «Герцин».
Херсонское направление
Согласно ежедневному отчету Министерства обороны РФ, подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по четырем бригадам украинских войск: 141-й пехотной, 39-й бригаде береговой обороны, 37-й бригаде морской пехоты и 124-й бригаде территориальной обороны. Эти события произошли в окрестностях населенных пунктов Шляховое, Никольское, Приднепровское и Токаревка в Херсонской области.
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