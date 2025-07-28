28 июля 2025, 02:31

В Новоэкономическом в ДНР российская армия вступала в ближний бой только с иностранными наемниками ВСУ. При этом украинские солдаты сбежали с позиций.





Об этом рассказал штурмовик 5-й мотострелковой бригады 51-й армии в составе группировки войск «Центр» Иван Роговенко в интервью для ТАСС. По его словам, во время боев за Новоэкономическое ВСУ традиционно сделали упор на оборону с помощью FPV-дронов.





«Были наемники, американские, еще какие-то шевроны были. В основном они и давали бой [вступали в ближние бои], украинцы сбегали», — передает агентство слова Роговенко.