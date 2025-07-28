Усик предложил изменить слова гимна Украины

28 июля 2025, 01:19

Александр Усик заявил о неактуальности части текста гимна Украины

Александр Усик (Фото: Instagram*@Usykaa)

Украинский боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу Mail Sport Boxing заявил о желании изменить текст государственного гимна Украины, отметив несоответствие некоторых слов современным реалиям.





Заявление прозвучало после победы 38-летнего Усика над британцем Даниэлем Дюбуа нокаутом на лондонском стадионе «Уэмбли» 26 июля. Этот бой позволил украинцу сохранить титулы WBA, IBO, WBO и WBC.



Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе пояснил свою позицию:

«Я говорю правду, потому что некоторые слова в нем не нравятся, они не имеют никакого отношения к тому, что происходит сейчас».