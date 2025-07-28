Усик предложил изменить слова гимна Украины
Александр Усик заявил о неактуальности части текста гимна Украины
Украинский боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу Mail Sport Boxing заявил о желании изменить текст государственного гимна Украины, отметив несоответствие некоторых слов современным реалиям.
Заявление прозвучало после победы 38-летнего Усика над британцем Даниэлем Дюбуа нокаутом на лондонском стадионе «Уэмбли» 26 июля. Этот бой позволил украинцу сохранить титулы WBA, IBO, WBO и WBC.
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе пояснил свою позицию:
«Я говорю правду, потому что некоторые слова в нем не нравятся, они не имеют никакого отношения к тому, что происходит сейчас».Какие именно слова — спортсмен не пояснил. Усик подчеркнул глубокую личную связь с гимном: «Он много значит для меня».
Усик — единственный боксер-тяжеловес в истории, дважды становившийся абсолютным чемпионом мира. На профессиональном ринге он остается непобежденным: 24 победы (15 нокаутом) в 24 боях. Последний раз звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе до Усика принадлежало Ленноксу Льюису в 1999 году.
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