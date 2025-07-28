Кошки из зоны СВО станут артистами в Московского театра Куклачева

28 июля 2025, 01:28

Фото: iStock/GlobalP

Три кошки, которых эвакуировали из зоны спецоперации, начнут выступать в Московском театре Юрия Куклачева. Об этом сообщают «Известия».





Отмечается, что сначала кошки находились в донецком приюте. После их доставили в Москву, где они и станут артистами сцены.





«Кошки рассаживаются по клеткам с учетом их привязанности друг к другу. Часть животных поступила из одних и тех же мест — блиндажей или подвалов. Котенок по кличке Шахтер пять месяцев назад был еще маленьким, грязным. Сейчас отмытый и большой, но глаза грустные, потому что в соседнем подразделении была любимая кошка, но уехала на ротацию», — передают в издании.