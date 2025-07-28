Кошки из зоны СВО станут артистами в Московского театра Куклачева
Три кошки, которых эвакуировали из зоны спецоперации, начнут выступать в Московском театре Юрия Куклачева. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что сначала кошки находились в донецком приюте. После их доставили в Москву, где они и станут артистами сцены.
«Кошки рассаживаются по клеткам с учетом их привязанности друг к другу. Часть животных поступила из одних и тех же мест — блиндажей или подвалов. Котенок по кличке Шахтер пять месяцев назад был еще маленьким, грязным. Сейчас отмытый и большой, но глаза грустные, потому что в соседнем подразделении была любимая кошка, но уехала на ротацию», — передают в издании.
Как оказалось, наличие кошек на фронте встречается довольно часто. Так, у бойца Анны Илясовой есть котенок по кличке Зет. Животное она нашла в разрушенном поселке, где погибли его родители.