Боец Роговенко: ВСУ бежали с позиций при штурме Новоэкономического в ДНР
Иван Роговенко сообщил о бегстве ВСУ и сопротивлении наемников при штурме группировкой «Центр»
Российский боец Иван Роговенко (штурмовой отряд группировки «Центр») заявил, что при освобождении Новоэкономического в ДНР украинские солдаты массово бежали с позиций, а оборону держали преимущественно иностранные наемники, включая американцев.
В ходе боев за поселок штурмовые группы ВС РФ заходили в Новоэкономическое пешком и на мотоциклах, столкнувшись с организованным сопротивлением наемников, идентифицированных по иностранным шевронам.
«Были наемники, американские, еще какие-то шевроны. В основном они и давали бой, украинцы сбегали», — подчеркнул Роговенко в интервью ТАСС.
ВСУ делали ставку на FPV-дроны, но не смогли удержать рубежи.
24 июля Минобороны РФ подтвердило взятие под контроль Новоэкономического и села Зверево, что перерезало пути снабжения украинского гарнизона у Покровска и создало условия для продвижения к Красноармейску. Поселок расположен вблизи ключевых транспортных артерий Донбасса, связывающих Покровско-Мирноградскую агломерацию с Днепропетровской областью.