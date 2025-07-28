28 июля 2025, 05:45

Иван Роговенко сообщил о бегстве ВСУ и сопротивлении наемников при штурме группировкой «Центр»

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Российский боец Иван Роговенко (штурмовой отряд группировки «Центр») заявил, что при освобождении Новоэкономического в ДНР украинские солдаты массово бежали с позиций, а оборону держали преимущественно иностранные наемники, включая американцев.





В ходе боев за поселок штурмовые группы ВС РФ заходили в Новоэкономическое пешком и на мотоциклах, столкнувшись с организованным сопротивлением наемников, идентифицированных по иностранным шевронам.



