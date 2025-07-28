Миляев: в Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

28 июля 2025, 03:07

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

На территории всей Тульской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале.





Градоначальник просит граждан сохранять спокойствие и напомнил номер экстренных служб в случае ЧС. Сообщение об объявлении опасности появилось в telegram-канале губернатора в 02:36 по московскому времени.





«Уважаемые жители! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — пишет Миляев.