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Миляев: в Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

На территории всей Тульской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале.



Градоначальник просит граждан сохранять спокойствие и напомнил номер экстренных служб в случае ЧС. Сообщение об объявлении опасности появилось в telegram-канале губернатора в 02:36 по московскому времени.

«Уважаемые жители! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — пишет Миляев.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Иван Мусатов

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