Боец с Херсонского направления предупредил о коварной тактике ВСУ

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ВСУ берут на вооружение тактику террористов. Об этом рассказал один из российских бойцов, получивший ранение на Херсонском направлении, передает ресурс «Два майора».
Боец, который на данный момент проходит лечение в госпитале, предупредил товарищей, которые сегодня ведут боевые действия на днепровских островах, о новой большой опасности. По словам военного, кроме артиллерийских обстрелов украинские боевики приняли на вооружение новую тактику.
Уточняются, что ВСУ дистанционно минируют местность, скидывая с беспилотных летательных аппаратов «любые пакеты с чем-то, интересные вещи, оружие, магазины, радиостанции». По словам раненого бойца, ни в коем случае не стоит трогать эти предметы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Уточняются, что ВСУ дистанционно минируют местность, скидывая с беспилотных летательных аппаратов «любые пакеты с чем-то, интересные вещи, оружие, магазины, радиостанции». По словам раненого бойца, ни в коем случае не стоит трогать эти предметы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова