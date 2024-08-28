Боец с позывным «Черкес» рассказал, почему пошел на СВО и как ему помогло государство

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К выполнению задач в зоне проведения спецоперации продолжают присоединяться добровольцы. Ежедневно их усилия и профессиональные навыки помогают достичь поставленных задач и защитить страну. Боец из Ханты-Мансийского округа рассказал, как пришел на фронт по зову сердца и какую помощь ему и его семье оказывает государство.
Капитан ВС РФ рассказал, почему решил отправиться на СВО из запаса
Боец с позывным «Черкес» до начала спецоперации жил в Ханты-Мансийском автономном округе, работал в городской администрации. В Военном университете Министерства обороны РФ он обучался на факультете психологии.
«Я как-то сразу пришел к мнению, что нужно помочь государству. Подписал контракт. Семья поддержала, сын, скучаю. Он растет истинным патриотом страны и знает, что это и для чего это», – рассказал военнослужащий.
Он также сообщил, что при подписании контракта от Ханты-Мансийского округа в 2022 году он получил 250 000 рублей.
«Кроме того, в прошлом году губернатор издал указ о выплате 150 000 рублей каждые два месяца. Также льготы на обучение ребенка, коммунальные услуги. Получил по 500 000 рублей за каждое ранение от округа. Округ очень помогает. Знать, что семья находится под защитой, в любой момент им помогут, психологически не отвлекает от выполнения задач», – объяснил боец.
За время участия в СВО «Черкес» получил три ордена мужества.
Боец рассказал, что в ходе контрнаступления ВСУ командир батальона получил осколочное ранение и ему пришлось взять командование подразделением на себя.
«Я получил контузию сильную, но остался на позиции. Тот бой противника мы отбили, позиции сохранили, уничтожили до 20 неонацистов, технику противника и вышли из боя победителями. Сейчас я считаю, что первоочередная задача – это защита своего Отечества, защита своих семей, детей, будущего своих детей. Мы необходимы здесь. Здесь и куются те самые мужчины, и мы можем понять, чего мы стоим и на что мы способны именно здесь», – подчеркнул военнослужащий.
Меры поддержки для участников СВО
Труд военнослужащего достойно оплачивается. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тысяч рублей. При выполнении боевых задач на СВО военный получает от 210 тысяч рублей ежемесячно.
Дополнительные стимулирующие выплаты до одного миллиона рублей в год. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 сентября 2023 года № 669, военные пенсионеры, которые участвуют в специальной операции на территории Украины, будут получать полную компенсацию своих пенсий наряду с другими выплатами.
Кроме того, военные, имеющие определенные награды, могут рассчитывать на дополнительные денежные выплаты от государства.
Российская Федерация предоставляет бюджетные места в ведущих университетах страны для детей участников спецоперации. Вузы устанавливают специальные квоты для приема на бакалавриат и специалитет для абитуриентов, родители которых задействованы в спецоперации. Эти квоты составляют 10% от общего числа бюджетных мест в каждом университете. Дети участников СВО, получивших травмы или погибших, имеют право на поступление в университеты без сдачи вступительных экзаменов.
С помощью накопительно-ипотечной системы военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств. Более подробную информацию о службе по контракту и предоставляемых льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: +7 495 990 7777.
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Анастасия Хохлова