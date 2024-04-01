МО: Очередной танк Abrams уничтожен на Авдеевском направлении

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Очередной танк Abrams, переданный ВСУ западными партнёрами, уничтожен на Авдеевском направлении, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Противник потерял до 295-ти военнослужащих, танк «Abrams» производства США, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — сообщает российское оборонное ведомство.
Помимо этого, на Авдеевском направлении Вооружённые силы РФ успешно отразили две атаки украинских штурмовых групп.
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Евгения Парфентьева